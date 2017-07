Salem 37. Schloßseefest: Exklusives Treffen mit "Allgäuwild" gewinnen

Der SÜDKURIER verlost fünfmal zwei Karten für den Samstagabend beim 37. Schloßseefest. Die Gewinner treffen backstage die Band "Allgäuwild".

Die Region kann sich auf die nächste Großveranstaltung freuen. In Salem findet von Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Juli, das 37. Schloßseefest statt. Dieses bietet an drei Tagen eine Mischung aus Unterhaltung und kulinarischen Köstlichkeiten.

Der Vergnügungspark ist bis einschließlich Montag, 31. Juli, zugänglich. Veranstalter des Schloßseefests in Salem sind die örtlichen Musikvereine. Sie sind es auch, die das Fest am Freitagabend um 18 Uhr mit dem Festwieseneinzug und als Gesamtchor eröffnen.

Ein Höhepunkt des Schloßseefests ist der Samstagabend mit der Band „Allgäuwild“. Die neun Musiker aus dem Allgäu bieten ein bunt gemischtes Programm von Oberkrainer über angesagte Chart-Hits bis hin zu Rockmusik. Ihr Motto lautet "Musik von Lack bis Leder". Regelmäßig stehen die acht Männer und eine Frau bei deutschen Volksfesten und Bezirksmusikfesten auf der Bühne.

Für den Samstagabend verlost der SÜDKURIER als Medienpartner fünfmal zwei Eintrittskarten. Die fünf Gewinner und ihre Begleitpersonen erhalten am Samstagabend freien Eintritt zum Schloßseefest und treffen bei einem "Meet & Greet" auf "Allgäuwild". Um 19.30 sind ein Sektempfang und Bewirtung vorgesehen. Dabei besteht Gelegenheit, Informatives zum Schloßseefest zu erfahren. Etwa gegen 20.30 Uhr lernen die SÜDKURIER-Gewinner im Backstage-Bereich die Allgäuer Band kennen.

Die Musiker beantworten Fragen und stehen für Erinnerungsfotos bereit. Nach dem "Meet & Greet" geht es nach vorne. Denn ab 21 Uhr steht "Allgäuwild" auf der Bühne. Und um 22.45 Uhr startet dann die Premierenaufführung des Klangfeuerwerks "Let Me Entertain You". Sie möchten zwei Karten für den Abend mit "Allgäuwild" und Klangfeuerwerk gewinnen? Dann machen Sie bei der SÜDKURIER-Verlosung mit. Das ist ganz einfach: Wählen Sie die Telefonnummer 0 13 79/37 05 00 46 und nennen Sie bitte das Stichwort "Schloßseefest" sowie Namen, E-Mailadresse und Telefonnummer. Die Gewinnhotline ist bis Mittwoch, 26. Juli, 10 Uhr, geöffnet. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt und im SÜDKURIER veröffentlicht. Ein Anruf aus dem Festnetz der Telekom bei der Gewinnhotline kostet 50 Cent. Regulär kostet der Eintritt zum Schloßseefest am Samstagabend 5 Euro. Wiesenbewirtung auf dem Nordplatz, Kinderflohmarkt und Spiele-Parcours stehen am Sonntag auf dem Programm.