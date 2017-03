Salem 2,7 Millionen Euro für Umbau des Bildungszentrums

Der zweite von drei Bauabschnitten der Sanierung des Bildungszentrums beginnt in den Osterferien. Die gesamte Maßnahme ist mit 2,7 Millionen Euro veranschlagt. 1,8 Millionen Euro kommen aus der Schulbauförderung des Landes.

Seit Juli des vergangenen Jahres sind am Bildungszentrum Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Gange. Sie umfassen die Modernisierung der naturwissenschaftlichen Räume und die Schaffung weiterer Lernateliers für die Gemeinschaftsschule. Der erste Bauabschnitt ist nun weitgehend abgeschlossen. In den Osterferien wird der zweite von drei Bauabschnitten in Angriff genommen.

Der Gemeinderat vergab in seiner jüngsten Sitzung Arbeiten mit einem Gesamtvolumen von rund 570 000 Euro. Fünf Gewerke fielen aufgrund ihres geringeren Kostenumfangs in die Vergabekompetenz des Bürgermeisters. In der Summe belaufen sich diese auf 48 000 Euro. Insgesamt liegen die Kosten für den zweiten Bauabschnitt also bei 618 000 Euro. Die derzeit hohe Auslastung macht sich, wie Wolfgang Koch vom Bauamt verdeutlichte, in den Ausschreibungsergebnissen negativ bemerkbar. Es gingen nicht nur weniger Angebote ein, so Koch, auch in den Angebotspreisen finde dies seinen Niederschlag. Bei den beschränkt ausgewiesenen Gewerken habe man 78 Firmen gebeten, ein Angebot abzugeben. 27 Angebote seien eingegangen.

Gegenüber der Kostenberechnung wird sich beim zweiten Bauabschnitt eine Kostenüberschreitung von 65 000 Euro ergeben. Diese kann durch eine Kostenunterschreitung, die aus dem ersten Bauabschnitt resultieren wird, weitgehend ausgeglichen werden. Zudem habe man, erklärte Architekt Tobias Müller vom Uhldinger Planungsbüro mmp, einen Puffer für Unwägbarkeiten in Höhe von 30 000 Euro.

Nach dem Bauzeitenplan soll der zweite Bauabschnitt bis November abgeschlossen sein. Er umfasst die Fertigstellung der naturwissenschaftlichen Räume für Chemie und Physik sowie die Einrichtung eines weiteren Lernateliers. Im dritten Bauabschnitt soll dann der Bereich Biologie saniert werden. Die gesamte Maßnahme ist mit 2,7 Millionen Euro veranschlagt. 1,8 Millionen Euro kommen aus der Schulbauförderung des Landes.



Arbeitsvergaben

Der zweite Bauabschnitt umfasst zwölf Gewerke mit einer Gesamtsumme von Euro. Die Arbeiten wurden an den jeweils günstigsten Bieter vergeben. Rückbauarbeiten: Firma Hinder, Bad Waldsee, 55 253 Euro; Schreinerarbeiten: Firma Baur, Friedrichshafen, 36 957 Euro; Bodenbelagsarbeiten: Firma Reuter, Hausen am Andelsbach, 43 531 Euro; Trockenbauarbeiten: Firma Baum, Fronreute, 73 917 Euro; Ausstattung Physikraum: Firma Hemling, Ahaus, 202 060 Euro; Raumlufttechnik: Firma Feurer, Mengen, 117 672 Euro; Elektroinstallation: Firma Steidle, Salem, 107 320 Euro; Klempnerarbeiten: Firma Kretzer, Leustetten, 395 Euro; Rollstore zur Verdunkelung der Klassenzimmer: Firma Sewerin, Salem, 4002 Euro; Baureinigung: Firma Jakumis, Sigmaringen, 4920 Euro; Malerarbeiten: Firma Knäpple, Sigmaringen, 21 733 Euro; Heizung- und Sanitärinstallation: Firma Selg, Meersburg, 16 469 Euro