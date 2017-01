Salem 13 Neuzugänge bei den Goldkäfern

Der Narrenverein Mimmenhausen startet in die fünfte Jahreszeit.

Voller Tatendrang startete der Narrenverein Mimmenhausen am Dreikönigstag, dem offiziellen Beginn der alemannischen Fastnacht, in die fünfte Jahreszeit. Aus allen Ecken und Winkeln krabbelten die Goldkäfer und all ihre Unterarten – die Goldkäfer-Mariele, die Besenweiber, die Fidele, die Bierkärhexen und so fort – dem Haus der Vereine, dem sogenannten Hadevau, entgegen. Dort wurden sie von Präsident Dieter Kelm und seiner Vize Elke Rimmele aufs Herzlichste empfangen. Alle freuten sich, dass die narrenlose Zeit wieder ein Ende gefunden hat, und harrten dem zwölften Glockenschlag vom benachbarten Kirchturm entgegen.

Neun, zehn, elf, zwölf: Auf die Sekunde genau machte sich die wiedererweckte Narrenschar unter den schrägen Klängen der Lumpenkapelle LK Löwenzahn auf den Weg zum Narrenbrunnen neben dem "Hirschen". "Jetzt soll bis zum 28. Februar wieder der Narrenruf in unserm Dorf erschallen", ermunterte Dieter II. seine Gefolgsleute zu einem ersten Narri Narro. Ihm selbst kam es besonders laut und wie geschmiert über die Lippen. Denn er hatte eine gute Botschaft zu verkünden: Nicht weniger als 13 Täuflinge warteten darauf, in die Goldkäfer-Clique aufgenommen zu werden. Der trockengelegte Brunnentrog reichte kaum aus, um alle hineinzupferchen. Einen solchen Zulauf konnten die Goldkäfer seit Jahren nicht mehr verzeichnen.

Und dann ließ der Goldkäfer-Präse die Katze aus dem Sack: "Folgende ehrenwerte Bürger haben um Aufnahme in unsere Narrengesellschaft gebeten", rief Dieter Kelm Namen für Namen auf: Michaela Schlecht, Nadine Reichle, Jenny Scherer, Judith Schafheutle, Andreas Kirchhoff, Alexander Zeller und Markus Scherer haben sich den Bierkärhexen angeschlossen. Melanie Hehmann und Stefanie Partikel haben sich zu den "Wilden Käfern" gesellt. Mit Janina Zentner, Katja Reiter, Lena Biselli und Ute Schollenberger bekamen auch die Besenweiber ordentlichen Zuwachs. Sie alle verpflichteten sich, die örtliche Fastnacht allzeit und mit nicht nachlassendem Eifer zu unterstützen und allefänziges Geschwätz als Lieblingsbeschäftigung zu pflegen. Ihren Eid bekräftigen sie mit einem großen Schluck aus der Goldkäferwasser-Pulle. (as)