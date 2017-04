Friedrichshafen/Ravensburg Zwei Jahre nach Raub in Juweliergeschäft: Mutmaßliche Täter festgenommen

Zwei Jahre nach einem Überfall auf ein Ravensburger Juweliergeschäft sind einige Tatverdächtige ermittelt und festgenommen worden. Dies geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz hervor. Damals haben die Täter hochwertige Uhren für mehr als 100.000 Euro erbeutet.

Zwischenzeitlich haben Beamte der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen fünf litauische Staatsangehörige im Alter zwischen 22 und 44 Jahren als Tatverdächtige zu einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Ravensburger Juweliergeschäft ermittelt. Der Überfall auf das Geschäft an der Bachstraße hat sich am 15. April 2015 ereignet.

Vier der zunächst unbekannten Männer hatten damals am Nachmittag zwei Angestellte mit einer Soft-Air-Pistole bedroht und mit einem mitgebrachten Vorschlaghammer sowie einer Axt gezielt Vitrinen eingeschlagen, in denen Rolex-und Tudor-Uhren waren. Mit dem daraus erbeuteten Diebesgut im Gesamtwert von mehr als 100.000 Euro flüchteten die Täter zu Fuß, nachdem sie die beiden Angestellten mit Pfefferspray besprüht hatten.

Nach Auswertung aller Spuren und Hinweise zu dem Raubüberfall ergaben sich im Laufe der kriminalpolizeilichen Ermittlungen im Sommer 2015 erste konkrete Hinweise auf die Identität eines der mutmaßlichen Täter und die von der Bande benutzen Fahrzeuge. Die weiteren, in der Folge auch vom Bundeskriminalamt und Europol unterstützen umfangreichen Ermittlungen, führten bis nach Litauen und zur Fahndung mit europäischen Haftbefehlen gegen einen 22-, einen 26- sowie einen 36-jährigen Tatverdächtigen.

Gegen einen weiteren 36 Jahre alten Beschuldigten, der insbesondere bei der Tatvorbereitung und Tatplanung beteiligt gewesen sein soll, wurde von der Staatsanwaltschaft Ravensburg Ende Dezember 2016 Anklage an das Landgericht Ravensburg wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Dieser Beschuldigte war bereits wegen eines 2014 begangenen Raubüberfalls auf ein Juweliergeschäft in Esslingen vom Landgericht Stuttgart im Juli 2016 zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Er verbüßt diese Strafe in einem Gefängnis in Baden Württemberg.

Aufgrund der bestehenden europäischen Haftbefehle sind zwei der zur Festnahme ausgeschriebenen Beschuldigten in Litauen festgenommen worden. Sie sind derzeit dort inhaftiert. Über das Auslieferungsersuchen der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde von den litauischen Behörden noch nicht entschieden.

Nach den beiden weiteren mutmaßlichen Tätern wird nach wie vor gefahndet. Der im April 2015 in der Ravensburger Innenstadt verübte Raubüberfall fügt sich nach bisherigen Erkenntnissen in eine Serie von gleich gelagerten Straftaten ein, die bundes- und europaweit begangen worden sind.