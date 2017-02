Ravensburg Zeugenaufruf: Mit gestohlenem Fahrzeug Unfall verursacht

Ein Unbekannter hat mit einem gestohlenen Fahrzeug auf einem Parkplatz der Oberschwaben-Hallen einen Unfall verursacht und sich davongemacht. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Vermutlich beim Rangieren hat ein unbekannter Fahrer einer IVECO-Zugmaschine mit unbeladenem Tieflader zwischen Freitagmorgen und Samstagabend, 18.30 Uhr, im nördlichen Bereich (Kreuzung Ulmer Straße/Eywiesenstraße) auf dem Parkplatz der Oberschwaben-Hallen einen Stromkasten angefahren. Laut Polizeibericht flüchtete der Verursacher und ließ das Gespann verschlossen zurück.

Im Zuge polizeilicher Ermittlungen wurde bekannt, dass das Fahrzeug mit MÜ-Zulassung (Mühldorf am Inn) sowie vier rote Kompaktlader der Marke Thaler im Gesamtwert von mehr als 100 000 Euro am Donnerstagabend in Bayern im Raum Polling von einem Firmengelände entwendet worden waren.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer geben können, die den Unfall in Ravensburg beobachtet haben oder die Angaben zum Verbleib der Kompaktlader machen können. Hinweise an das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 07 51/8 03 33 33.