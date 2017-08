Ravensburg Zeuge im Ravensburger Mordprozess gegen Ehemann: Keine Tränen, keine Emotionen

Ein Diakon hat als Zeuge im Ravensburger Mordprozess gegen einen 46-Jährigen, der seine Ehefrau getötet haben soll, über seine Begegnung mit dem Angeklagten am Todestag der Frau ausgesagt.

Fast schien es, als bewege sich der Mordprozess gegen einen 46-jährigen Betriebswirt aus der Nähe von Ravensburg in einer prozessualen „Endlosschleife“. Nach über 50 abgelehnten Beweisanträgen, erfolglosen Richter-Ablehnungen und Verzögerungen trat am gestrigen 25. Verhandlungstag vor dem Ravensburger Landgericht als Zeuge ein katholischer Diakon auf, der in der Krisenintervention tätig ist, Menschen also in Extremsituationen begleitet. Sein Kernsatz über die Reaktion des Angeklagten zum Tod seiner Ehefrau: "Das war nicht vergleichbar mit anderen Trauerfällen." Und weiter: "Keine Tränen. Keine Emotionen."

Es geht um den 10. Juli 2016, an dem die Leiche der Ehefrau und Mutter von drei Kindern im Heizungskeller des Hauses gefunden wird. Am späten Nachmittag kommt der getrennt lebende Ehemann mit den Kindern aus dem bayerischen Erding zurück, wo er sich das ganze Wochenende aufgehalten haben will. Der Diakon trifft den Mann am Tatort. Auch Eltern und Verwandte sind da. „Und was hatten Sie für einen Eindruck vom Herrn XY“, will der Vorsitzende Richter Jürgen Hutterer wissen. Der Angeklagte sei zunächst „in sich zusammengesunken“, dann aber bald auf die Familie, den Streit um das Grundstück und den Schwiegervater zu sprechen gekommen. Der sei womöglich „nicht unbeteiligt“ gewesen und vielleicht in einen lang zurückliegenden Mordfall verwickelt gewesen, berichtet der Diakon von dem Gespräch.

Der Angeklagte nickt. Es ist ganz still im Saal 1. Dann hakt Richter Matthias Mager nach: "Was überwog denn – Trauer oder Verbitterung?“ Der Zeuge überlegt kurz und antwortet dann: "Das war nicht vergleichbar mit anderen Trauerfällen." Er ergänzt: "Keine Tränen. Keine Emotionen." Der Angeklagte wirkt verärgert und irritiert, hat er doch die Ladung dieses Zeugen durchgesetzt. Der Pflichtverteidiger Hans Bense erkennt die Bedeutung der Aussage und fragt fast knurrend nach, wie oft der Diakon Krisenintervention betreibe. Ein- bis zweimal pro Monat, kommt die Antwort. Dann fällt dem Angeklagten noch folgende Frage ein: "Habe ich denn nicht geheult?" Der Diakon: "Das kann ich wirklich nicht sagen..." Und als Schlusspunkt: "Die Beziehungsprobleme überwogen beim Gespräch, und wie es mit den Kindern weitergeht."

An dieser Stelle sei daran erinnert, was dem Angeklagten vorgeworfen und mit einer Reihe von Indizien untermauert wird: Er soll nach einem Badetag in Erding mit den Kindern nachts allein zurück ins Schussental gefahren sein, die getrennt lebende Ehefrau erwürgt und im Heizungskeller in die Schlinge eines Kälberstricks gelegt haben. Dann soll er frühmorgens nach Erding zurückgefahren sein.

Der 25. Prozesstag endet mit der Ankündigung, der Angeklagte habe noch mindestens elf Themen für neue Beweisanträge. Richter Hutterer will diese bis 11. September. Juristen nennen solche Fristen „ein stumpfes Schwert“. Ende Oktober geht Hutterer in Pension. Im Publikum sorgen sich nicht wenige, ob bis dahin ein Urteil gefallen ist.