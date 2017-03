Ravensburg Zentrum für Psychiatrie Weissenau: Vorreiterrolle bei Versorgung psychisch Kranker

Die Psychiatrie feiert ihr 125-jähriges Bestehen und blickt dabei auf die Entwicklung vom einstigen Kloster zum Gesundheitsdienstleister. Dabei wurden auch dunkle Kapitel nicht ausgelassen.

Ein besonderes Jubiläum wird in diesen Tagen in Ravensburg-Weissenau begangen. Vor exakt 125 Jahren hatte das einstige Königreich Württemberg auf dem Gelände des Klosters Weingarten eine Krankenhaus-Einrichtung für psychisch kranke Menschen gegründet. Viel hat sich seither getan, sowohl in der Diagnostik, Behandlung und Pflege der Patienten, als auch in der Struktur. Geblieben ist aber bis heute, dass Württemberg und insbesondere der Süden bei diesem in der öffentlichen Wahrnehmung auch stiefmütterlich behandelten Thema eine Vorreiterrolle zum Wohl psychisch Kranke einnimmt.

Es war dennoch ein langer Weg, auf den Thomas Müller kompakt zurückblickte. Er ist beim Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg zuständig für den Forschungsbereich Geschichte und Ethik der Medizin. "Früher hat man psychisch kranke oder auffällige Menschen in Ketten gelegt, auf Ochsenkarren verfrachtet und weggesperrt", sagt Müller und verweist auf Begriffe wie Tollhaus oder Irrenanstalt. Womit man heute im Sprachgebrauch flapsig umgeht, war einst harte Realität. Doch im Königreich Württemberg erkannte man zunehmend, dass kranken Menschen auch dahingehend geholfen werden kann, sie einem geregelten Tagesablauf nahe zu bringen – allerdings abseits des eigenen Umfelds. Die Bedingungen der früheren Klöster mit eigenen Gärtnereien und Werkstätten boten da gute Ansätze, die bis heute auch in Weissenau Bestand haben. "Bis heute ist es für uns ein wichtiger Aspekt, Patienten idealerweise in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, zumindest aber in den zweiten", erklärte Müller.

Eine eigene Epoche schreibt Weissenau während und zwischen den beiden Weltkriegen. Im Ersten Weltkrieg wurden dort traumatisierte Soldaten behandelt, unvergessen und mahnend bleibt vor allem aber die Zeit des Nationalsozialismus. 1940 wurde damit begonnen, psychisch kranke und behinderte Menschen in grauen Bussen mit verdunkelten Fenstern nach Grafeneck zu deportieren. 691 in der einstigen "Heilanstalt Weissenau" untergebrachte Menschen wurden vom NS-Regime in knapp eineinhalb Jahren ermordet.

Die Verarbeitung dieser Zeit war nicht einfach, Fortschritte in Medizin und Forschung sorgten aber auch für den Blick nach vorne. So übernahm Weissenau die medizinische Fakultät der ersten psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm. Mit diesen Erfahrungen und zunehmend auch gesundheitspolitischen Strukturveränderungen konnte sich Weissenau so auch zu einer renommierten Einrichtung unter dem Dach des ZfP Südwürttemberg entwickeln, die Beispiele von Behandlung und Pflege setzte. "Viele heutige Angebote und Institutionen wie der Gemeindepsychiatrische Verbund sind aus der Weissenau heraus entstanden", betonte Dr. Renate Schepker, ZfP-Regionalkoordinatorin Ravensburg-Bodensee.

125 Jahre Psychiatrie

Die historischen Wurzeln der Einrichtung in Weissenau gehen auf den 1. April 1892 zurück. Nach den Standorten in Zwiefalten, Winnenden und Bad Schussenried gründete das Königreich Württemberg die staatlich-psychiatrische Krankenhauseinrichtung auf dem früheren Klosterareal. In der langen Geschichte konnte sich das ZfP in Weissenau zu einer renommierten Einrichtung für stationäre und ambulante Therapie sowie die Pflege psychisch Kranker entwickeln. Heute bietet das ZfP in Weissenau 390 Betten, davon entfallen 30 auf die teilstationäre Tagesklinik. Zusammen mit Betriebstechnik und Servicebereich sind dort rund 800 Mitarbeiter beschäftigt. (end)