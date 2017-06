Ravensburg Von Pleite zu Pleite gehangelt: Ehemaliger Geschäftsführer vor Gericht

Der ehemaliger Geschäftsführer einer Werbeagentur ist vom Amtsgericht Ravensburg wegen Insolvenzverschleppung, Bankrott und Betrug verurteilt worden.

Ravensburg (wex) Zu eineinhalb Jahren Haft mit vier Jahren Bewährung sowie 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit hat das Schöffengericht des Amtsgerichts Ravensburg am Dienstag einen 40-jährigen ehemaligen Geschäftsführer einer Werbeagentur aus dem Landkreis Ravensburg verurteilt. Verurteilt wurde er wegen Insolvenzverschleppung, Bankrotts wegen einer zu späten beziehungsweise einer nicht erstellten Bilanz 2012 und 2013 für eine Unternehmergesellschaft (UG) sowie 14 Fällen von Betrug. Angeklagt waren ursprünglich 28 Betrugsfälle, wie Erster Staatsanwalt Peter Wizemann erklärte.

Zum Verständnis ein Blick in die Vergangenheit: Es ging am Dienstag um die Pleite des zweiten Unternehmens des Angeklagten. Aus den Internetseiten des Unternehmens könnte man entnehmen, es bestehe seit 1995 mit einer Referenzliste von Projekten für die Städte Ravensburg, Weingarten und Meersburg, die Technischen Werke Friedrichshafen, die Katamaran-Reederei, das Ravensburger Spieleland und vielen mehr. Tatsächlich ist das erste Werbeunternehmen im Juli 2012 in Insolvenz gegangen, Schuldenlast damals 370 000 Euro. Ende August 2012 gründete der Angeklagte dann die UG, eine rechtliche Variante einer GmbH.

Deren Hauptgeschäft sollte die Werbung auf einer LED-Werbewand im Eissportstadion bei den Towerstars werden. Ende 2013 sei klar geworden, dass der erzielte Webeumsatz nicht ausreicht, führten Wizemann und der Vorsitzende Richter Jens Ehrmann aus. Einen Insolvenzantrag stellte der Angeklagte aber erst Mitte Februar 2015. Die Schuldenhöhe lag damals laut Staatsanwalt bei 108 000 Euro, wovon derzeit noch 50 000 Euro offen sein sollen. Von den Einzelfällen das "Highlight", so Wizemann, war, dass der Angeklagte einen Privatmann überzeugte, ihm 45 000 Euro Kredit zu geben, als kein Kreditinstitut ihm mehr einen Cent gegeben hätte. Inzwischen ist der 50-Jährige auch in Privatinsolvenz. Nach der UG-Pleite versuchte der Angeklagte wieder eine Werbeagentur zu gründen, was der Insolvenzverwalter unterband, inzwischen gibt es das Unternehmen, Version vier, jedoch wieder.

"Ich sage Nein!", war Wizemanns Meinung zu einer Bewährung. Fünf Vorstrafen schlagen zu Buche, darunter zehn Jahre zuvor Veruntreuung, Nicht-Zahlung des Stammkapitals von 25 000 Euro bei Gründung einer Gesellschaft, Verschleppung einer Insolvenz und Betrug beim Kauf von Büromöbeln im Neuwert von 47 785 Euro. "Diese Vita zeigt ja klar, dass Bewährung nichts bringt", so Wizemann. Verteidiger Richard Glaubach war vor allem diese wichtig. Der Vorsitzende Richter begründete die Entscheidung für eine Bewährung unter anderem damit, dass bei einer Haft mit keinen Schuldrückzahlungen zu rechnen sei.