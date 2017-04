Ravensburg Vier Jahre Haft für Angriff auf Mithäftling

Sicherungsverwahrung für einen 22-Jährigen: Weil er einen Mithäftling beim Hofgang schwer verletzt hatte, hat das Landgericht Ravensburg einen Angeklagten zu vier Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Es flossen mehrere vorangegangene zusammengezogene Urteile mit ein. Der 22-Jährige hatte den 53-jährigen Mithäftling, den mutmaßlichen Dreifachmörder von Obereschach, durch Schläge und Tritte schwer verletzt.

Zu vier Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung mit anschließender Sicherungsverwahrung hat die Siebte Große Strafkammer am Landgericht Ravensburg gestern Abend einen 22-Jährigen verurteilt. Er hatte nach Ansicht das Gerichts den mutmaßlichen 53-jährigen Dreifachmörder von Untereschach am 6. Juli 2016 bei einem unbewachten Hofgang in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Ravensburg angegriffen. Zur Strafhaft kommen noch über fünf Jahre aus vorangegangen zusammengezogenen Urteilen hinzu. Peter Spieler, Leitender Staatsanwalt, hatte sechs Jahre Haft und Sicherungsverwahrung gefordert, Verteidiger Karl Joachim Hemeyer eine Strafe von einem Jahr wegen Körperverletzung in einem minderschweren Fall.

Der Vorsitzende Richter Veiko Böhm meinte in der Urteilsbegründung, der Dreifachmord in Untereschach am 1. Juli 2016 sei eines der grausamsten Verbrecher seit Jahrzehnten in Oberschwaben gewesen. Dass der 53-Jährige der Täter gewesen sei, stehe fest. Der 53-jährige Tatverdächtige hatte in Haft Suizid begangen. Wenn Menschen Wut und Hass auf den Täter überkomme und der Wunsch nach Vergeltung, sei dies nachvollziehbar. Aber gerade in Zeiten von zunehmendem Populismus sei es wichtig, dass der Staat Flagge zeige. "Solche Taten sind nicht verantwortbar", erklärte Böhm. Er wisse, dass dies weder populär sei, noch beliebt mache. Spieler meinte zu dem Urteil, Ziel der Staatsanwaltschaft sei vor allem die Sicherheitsverwahrung: "Das haben wir erreicht."

Das Gericht nahm im Gegensatz zur Anklage nicht an, dass der 22-Jährige eine unbedingte Tötungsabsicht hatte. Aber er habe den Tod billigend in Kauf genommen. Er war, ist es vielleicht noch, wie Spieler vermutet, Mitglied der Straßengang United Tribunes, der er seine Dominanz demonstrieren wollte. Einen spontanen Aussetzer, wie vom Angeklagten behauptet, sah die Kammer in der Tat nicht. Auf dem Überwachungsvideo aus dem Gefängnis ist zu sehen, wie der 22-Jährige von hinten an den 53-Jährigen herankommt und ihn mit einem Tritt wie einen Baum fällt. Auch sechs weitere Tritte sind zu sehen.

Die Sicherungsverwahrung kam nicht überraschend. Ein halbes Jahr zuvor war der Angeklagte in Tübingen ebenfalls wegen gefährlicher Körperverletzung zu vier Jahren Haft verurteilt worden. In diesem Fall hatte er einen 20-Jährigen angegriffen und auf ihn eingetreten und eingeschlagen, bis dieser bewusstlos war. Das Opfer erlitt Gesichtsverletzungen, ähnlichen denen des 53-Jährigen, und der 22-Jährige brach ihm zwei Beinknochen. Das Opfer ist bis heute arbeitsunfähig.

Der psychologische Gutachter Peter Winkler hatte den Weg des Angeklagten von Auffälligkeiten schon im Kindergarten bis zu immer brutaleren Taten mit zehn Verurteilungen skizziert. Er bejahte, dass der Angeklagte auch in Zukunft einen Hang zu erheblichen Straftaten haben werde. Böhm sagte, die Kammer wolle die Bevölkerung schützen und nicht darauf spekulieren, dass der Täter in sein Herkunftsland abgeschoben wird. Er könnte ja zurückkommen.

Verteidiger Hemeyer kritisierte deutlich die JVA. Sie habe Straftäter, die sich teilweise nicht kannten, zu einem unbewachten Dachhofgang geschickt, auf dem es damals keine Überwachungskameras gab. Dadurch sei die Tat erst möglich geworden.