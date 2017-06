Weingarten/Tettnang Vaude als Paradebeispiel in Sachen Nachhaltigkeit

Vortrag von Vaude-Geschäftsführerin Antje von Gewitz an der Hochschule Ravensburg-Weingarten

Weingarten/Tettnang – „Nachhaltigkeit ist kein Schwarz oder Weiß, es gehört immer viel Diskussion dazu." Das sagte Antje von Dewitz, Vaude-Geschäftsführerin, im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Nachhaltige Entwicklung“ der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Sie wird von Professor Wolfgang Ertel, Senatsbeauftragter für Nachhaltige Entwicklung, organisiert, teilt die Hochschule mit.Mit ihrer Unternehmensstrategie bei Vaude zeige von Dewitz, dass Nachhaltigkeit zum wirtschaftlichen Erfolg führen kann. Dabei liegt ihr als Arbeitgeberin nicht nur eine möglichst klimaneutrale und faire Produktionsweise, sondern auch eine Vertrauenskultur bei den Mitarbeitern am Herzen. „Das Ziel ist natürlich, unseren ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten, aber auch der Mensch steht im Fokus“, erklärte die Geschäftsführerin des Outdoor-Unternehmens. So biete das Unternehmen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neben Home-Office-Möglichkeiten, Sporttraining in der Mittagspause, Schwimmbad und Bio-Kantine auch interne Workshops an. Vaude gilt als Pionier in Sachen ökologischer und sozialer Standards, doch die Umsetzung der nachhaltigen Unternehmensführung sei nicht einfach. Von Dewitz ergänzte: „Wir haben trotz unseres bisherigen Erfolgs noch viele Baustellen, Nachhaltigkeit ist ein Balanceakt. Man muss viele Fachleute an einen Tisch bringen und immer wieder darüber diskutieren.“Diskussionen um Nachhaltigkeit möchte auch die Hochschule Ravensburg-Weingarten anstoßen. Neben der Veranstaltungsreihe „Nachhaltige Entwicklung“ gibt es seit einigen Jahren ein Seminar zur Nachhaltigkeit und seit dem Sommersemester 2017 das Wahlfach „Einführung in die Nachhaltigkeit“ an der Hochschule. Dabei sollen die Studierenden studiengangsübergreifend das Konzept der nachhaltigen Entwicklung kennenlernen und als sogenannte Multiplikatoren ausgebildet werden.Der nächste Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Nachhaltige Entwicklung“ findet am Mittwoch, 21. Juni, um 18 Uhr statt. Gastreferent ist Armin Hipper, Inhaber des Büros für Nachhaltigkeit und Wirtschaftsethik sowie Nachhaltigkeitsbeauftragter in einem mittelständischen Industrieunternehmen. Er wird im Raum H002 im Hauptgebäude in der Doggenriedstraße über das Nachhaltigkeitsmanagement im Mittelstand sprechen.