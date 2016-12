Ravensburg Unbekannter gibt sich am Telefon als "Kommissar Wagner" aus

Mehrere Ravensburger, laut Polizei meist ältere Personen, wurden am Weihnachtswochenende von einem Unbekannten, der sich als "Kommissar Wagner" ausgab, angerufen und aufgefordert, ihren Kontostand zu nennen.

Bei einigen Personen rief "Kommissar Wagner" sogar mehrfach an. Der Unbekannte teilte den Angerufenen mit, dass sie eventuell Opfer eines Einbruchs werden könnten. Angeblich, um Ermittlungen nicht zu gefährden und weil eine Angestellte eines Geldinstituts ebenfalls verdächtigt werde, wurden die potenziellen Opfer aufgefordert, ihren Kontostand zu nennen, berichtet die Polizei weiter. In einem Fall wurde ein 82-jähriger Mann angewiesen, sein ganzes Geld in Gold umzutauschen und in einem Bankschließfach zu deponieren. Als Rückrufnummer gab der vermeintliche Polizist die Rufnummer 0751/110 an, unter der sich dann auch der vorherige Anrufer mit "Kommissar Wagner" meldete.

Die Polizei warnt vor derartigen Anrufen, durch die insbesondere ältere Menschen verunsichert werden sollen, um letztlich Informationen zu Vermögensverhältnissen zu erhalten oder gar zur Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen an angebliche Polizeibeamte bewegt zu werden.

"Es wird noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Polizei Bürger niemals mit der Notrufnummer 110 anruft", teilt die Polizei mit. Sollte sich ein Anrufer als Polizist ausgeben, sollten sich die Betroffenen den Namen geben lassen und diesen der örtlichen Polizeiwache über die offizielle Amtsnummer mitteilen. Die Angerufenen sollten sich vergewissern, ob es diesen Polizeibeamten gibt und wie dieser erreichbar ist. Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten sollten niemals preisgegeben werden.