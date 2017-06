Ravensburg Turbulenzen im Mordprozess: Gutachten des Psychiaters muss warten

Das Gutachten muss am 17. Verhandlungstag des Mordprozesses warten. Denn wie vom Angeklagten gewünscht soll das ominöse Tonband angehört werden. Außerdem stellt er erneut einen Befangenheitsantrag.

Ravensburg – Es ist der 17. Verhandlungstag und eigentlich könnte oder sollte der Ravensburger Psychiater Hermann Aßfalg das mit Spannung erwartete Gutachten über den Angeklagten abgeben. Direkte Gespräche gab es keine zwischen den beiden, denn der des Mordes an seiner Ehefrau angeklagte Betriebswirt lehnt jeden Kontakt ab. Selbst wenn der Gutachter morgens alle Prozessbeteiligten mit Handschlag begrüßt, so auch den immer schwarz Gekleideten auf der Anklagebank, so ist dem anzusehen, wie unangenehm ihm dies ist. Tausende Seiten Ermittlungsakten und 17 Tage direktes Erleben eines Menschen ergeben gleichwohl gewisse Rückschlüsse über Verhalten und Psyche. Aber das Gutachten muss warten, denn wie vom Angeklagten gewünscht – so der Vorsitzende Richter Jürgen Hutterer – soll jetzt das ominöse Tonband angehört werden. Zur Erklärung: Nach der Trennung von seiner Frau hat der Mann in der Wohnung und im Auto ein Aufnahmegerät platziert, das Beweise für ein inzestuöses Verhältnis der Frau liefern soll. Spezialisten des Stuttgarter Landeskriminalamts, darunter ein promovierter Mathematiker, bereiteten das Tonband auf, einmal „ohne Rauschminderung“ und einmal „mit“.

Im Saal eins wird eine CD am Richtertisch eingelegt. Nach zweimal 50 Minuten Zuhören lässt sich folgendes sagen: „Ohne Rauschminderung“ könnte man vom Geräusch eines Wildbachs sprechen, garniert mit Geschirrgeklapper. „Mit Rauschminderung“ gibt es 50 Minuten vorwiegend Stille, was gut passt, zumal das Landgericht ganz früher ein Kloster war. Richter und Schöffen lassen die Vorführung mit Geduld über sich ergehen. Nur einzelne Zuhörer stöhnen ganz leise genervt auf. Und Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl will sich nicht verkneifen: “So etwas habe ich noch nie erlebt.“ Der Angeklagte, der die getötete Ehefrau und Verwandte mit dem Tonband beschuldigt und aufs Übelste diffamiert hatte, redet während der Vorführung grinsend mit seinen Anwälten Bense (Stuttgart) und Doubleday (Konstanz). Die werden später zu Statisten degradiert. Denn nach der Tonbandnummer verliest der Angeklagte höchstpersönlich fünf von ihm verfasste Gegendarstellungen, Beweisanträge und mit Paragrafen garnierte Erläuterungen. Von Falschaussagen, einem Komplott und einer notwendigen Hausdurchsuchung bei einem offenkundig verhassten Nachbarn ist zu hören. Die Verteidiger bleiben dazu stumm. Nach über drei Stunden Beratungspause der Strafkammer weist Richter Hutterer alle Anträge zurück. Aber jetzt kommen die beiden Verteidiger in Fahrt. Neue Beweisanträge werden angekündigt, unter anderem zur Fahrtzeit zwischen dem Schussental und dem bayerischen Erding. Und ein Sachverständiger soll sich zu den Geräuschen eines Garagentors äußern. Durch besagtes Tor muss der Mörder ins Haus der Frau gelangt sein. Während draußen die Hitze brütet, wird im Saal eins der Ton gereizter. Dann lehnt der Angeklagte erneut Richter Hutterer wegen Besorgnis der Befangenheit ab.

Der Prozess wird am 29. Juni fortgesetzt.