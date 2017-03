Hoßkirch Tote Frau im Auto - Tatverdächtiger konnte noch nicht verhört werden

Rund eineinhalb Wochen nach dem Fund einer toten 30-Jährigen in einem Auto bei Hoßkirch (Kreis Ravensburg) ist der verdächtige und schwer verletzte Ehemann weiterhin nicht ansprechbar.

Der 34-Jährige konnte noch nicht vernommen werden, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Die Frau war Ende Februar tot auf dem. Neben dem Wagen lag ihr Ehemann - schwer verletzt und ohne Bewusstsein.Eine Obduktion der 30-Jährigen hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft ergeben, dass die Frau gewürgt worden war und vermutlich erstickte. Derzeit liefen noch weitere umfangreiche Untersuchungen in dem Fall, sagte der Polizeisprecher. „Die Ergebnisse müssen wir noch abwarten.“Nach dem Tötungsdelikt am letzten Februarwochenende trauert die Gemeinde Hoßkirch offen um die getötete junge Mutter und Ehefrau. Damit bestätigt Bürgermeister Roland Haug, dass die betroffene Familie aus dem Ort kommt. „Ein schreckliches Ereignis hat uns tief bestürzt. Und auch jetzt sind wir noch immer fassungslos und finden keine Worte.... Trost zu finden, Trost zu geben ist schwer“, schreiben Haug und Pfarrer Jesson Kanjirathingal.Ihre Gedanken seien bei den Angehörigen und Kindern.