Das Kunstmuseum Ravensburg eröffnet am morgigen Freitag die Ausstellung "We love Animals". Sie erzählt von der Fremdheit der Menschen zu den Tieren und den versuchten Annäherungen mittels der Kunst. Dabei entsteht auch eine Gesellschaftsgeschichte vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart.

Ein Wolf ist gefangen. Sein gebrochener Lauf hängt in einer Schnappfalle wie ein welker Pflanzenstängel, seine Augen über dem aufgerissenen Maul verraten Angst. Die Radierung von Jean Eric Rehn stammt aus den 1740er-Jahren. Damals, als die Ausrottung des Wolfs erklärtes Ziel war, wird sie die Betrachter mit Genugtuung erfüllt haben – heute nur noch mit Mitleid.

Der Wolf taugt zum Leitmotiv der Ausstellung „We love Animals“ im Kunstmuseum Ravensburg, denn er verdeutlicht den gewandelten Blick des Menschen auf das Tier im Lauf der Epochen besonders deutlich. Museumsleiterin Nicole Fritz geht es denn auch besonders um diese Veränderungen der Perspektive, die in der Ausstellung an über 100 Exponaten aus vier Jahrhunderten untersucht werden – und hierzu kehrt auch der Wolf mehrfach wieder.



Ottmar Hörl etwa hat ein Wolfsrudel aus Kunststoff auf dem Veitsburg-Hügel gegenüber des Kunstmuseums installiert. „Als Denkmal für die Wölfe Europas, wenn es keine mehr geben wird“, wie er sagt; denn an eine dauerhafte Rückkehr des Wolfs glaubt er nicht. Und auch seine Wölfe werden an diesem Hang nicht heimisch: für 350 Euro das Stück werden sie verkauft.

Irmela Maier wiederum hat eine Vielzahl von Wolfsköpfen aus gebranntem Ton an einer Wand installiert. „Wölfe zeigen offen Wut, Aggression und Unterwürfigkeit – Gefühle, die wir Menschen auch haben, aber verbergen wollen“, sagt sie. Hat sich der ehemals als Feind des Menschen geächtete Vierbeiner also zum Vorbild für mehr Ehrlichkeit im Miteinander gemausert? Damit hat er eine erstaunliche Karriere hingelegt – allerdings um den Preis seiner fast völligen Ausrottung. Denn es ist eine bittere Ironie: Erst wenn Tierarten aus dem Blick verschwinden, beginnt der Mensch, sie wertzuschätzen.



Im 19. Jahrhundert etwa: Mit der beginnenden Industrialisierung verschwanden viele Nutztiere aus der Landwirtschaft, weil Maschinen ihre Aufgaben übernahmen – und erst als sie zum Schlachtvieh degradiert waren, wandte sich ihnen das Bürgertum zu: die Ära der Zoo- und Haustiere begann, und damit ein emotionales Verhältnis. Allerdings mit pädagogischem Hintergrund: Hunde, Katzen, Pferde sollten zur Herzensbildung von Kindern beitragen. Und so malte Johann Baptist Reiter 1860 einen Knaben, der eine Katze füttert, und Johann Baptist Pflug einen Jungen mit Hund. Der Zeit gemäß, wird dieses Kind mit ernstem Blick dargestellt, ausstaffiert zum Erwachsenen im Kleinformat. Dass es auch über emotionale Regungen verfügt, wird nur sichtbar, weil es dem Hund den Kopf tätschelt.

Den Versuch einer Einfühlung ins Tier macht erst der Expressionismus. Die Expressionisten, die aus der Zivilisation heraus wollten, entdeckten im Tier jene Wildheit, zu der es sie hinzog. Franz Marc etwa forderte, das Tier nicht zu malen, wie der Maler sich fühlt, sondern wie das Tier sich fühlt. Seinem Aquarell „Liegende Hyäne“ fehlt denn auch alle Possierlichkeit.



Zugleich schaffen die Expressionisten eine Vielzahl von Darstellungen, in denen Mensch und Tier eine Symbiose bilden, wie Ernst Ludwig Kirchner mit seiner „Zirkusreiterin“ oder Max Beckmanns Zeichnung „Mann mit Schlange“ – auf Letzterem wird der Mensch dem Tier geradezu zur Rankhilfe, an dem es in die Höhe wächst. Solche Bildnisse zeigen, dass der Mensch mit der Natur des Tieres verwachsen will, bereit ist, von ihm zu lernen. Selbst Kirchners „Zirkusreiterin“ hat keinerlei Dressur- oder Zwangscharakter.

Dass ausgerechnet ein Avantgardist wie Franz Marc zurück bis ins 16. Jahrhundert blickte, um einen Künstler wie Hans Baldung zu loben, ist im Grunde wenig erstaunlich: Baldungs Pferdedarstellungen – das Kunstmuseum zeigt die „Kämpfenden Hengste“ – kommen ohne gezähmte Betulichkeit aus. Baldung sind die Pferde das Wilde und Andere, das auch szenisch in der Wildnis des Waldes angesiedelt wird. Ironischerweise führt gerade in dieser frühen Epoche der Versuch, die unbekannten Seiten der Tierwelt darzustellen, zu Kunstwerken, die viel Menschliches an sich haben.



Bei Dürer etwa, Baldungs Zeitgenosse: seine berühmte Darstellung eines Rhinozeros’ beruht auf Hörensagen. Dürer selbst hat nie eines gesehen. Und so kommt es, dass sein Rhinozeros sehr menschlich dreinblickende Augen hat. Und auch der Plastiker Peter Reinecke schuf 1752 aus Porzellan einen Elefanten, ohne je einen gesehen zu haben; daher setzte er ihm riesenhafte Menschenohren an den Schädel. Das Fernste ist einem manchmal das Naheste.

Nun ein Riesensprung, hinweg über die gestreiften Expressionisten, in die Jahre nach 1945: auch diese Zeit des Mensch-Tier-Verhältnisses kann das Kunstmuseum mit seinem Eigenbestand der Sammlung Selinka glänzend bespielen, mit einem Schlüsselwerk der Künstlergruppe Cobra: Ihre Mitglieder stellen sich auf dem Bild „Eine Cobra-Gruppe“ (1964) in Gestalt phantastischer Tiere dar. Das ist auch das Resultat zweier Weltkriege, in denen die „Bestie Mensch“ (Cobra-Künstler Asger Jorn) über den humanen Zivilisationsfirnis siegte. „Oft kann man den Kampf zwischen Menschen, das Essentielle, besser mit phantastischen Tieren beschreiben“, sagte Jorn einmal. Bezeichnenderweise sprach er von phantastischen Tieren; die Menschenbestie auf reale Tiere zu projizieren, wäre eine Dämonisierung der Tierischen. Triebhaftigkeit und Unvernunft des Menschen mit dem Tierischen zu verbinden, führt nicht weiter.

In der Wissenschaft löste gerade diese Einsicht in den 1990er Jahren den „Animal Turn“ aus: das bezeichnet den Gedanken, dass das Tier nicht das schlichtweg „Andere“ des Menschen ist, das der Mensch per Definition von sich abgrenzen könnte. Gefordert ist eine einfühlende Begegnung mit der Tierwelt, mit der der Mensch die angemaßte Vorrangstellung und Definitionsgewalt gegenüber dem Tier aufgibt.

Allerdings fragt man sich in der Ausstellung an dieser Stelle, ob Künstler diesen „Animal Turn“ nicht lange vor der Wissenschaft vollzogen haben: Marina Abramovic und Ulay zum Beispiel: In ihrem Video „Three“ (1978) treten sie in Kontakt mit einer Schlange, locken sie an, weichen vor ihr zurück, finden zur Angleichung von Verhaltensweisen.

Nach 1945 geht es aber nicht nur um eine solche Neubestimmung des Mensch-Tier-Verhältnisses. Es geht auch um eine Neubestimmung von Geschlechterrollen. Und wo es zwischen Männern und Frauen an gleicher Augenhöhe fehlt, vergleicht dies die feministische Künstlerin Vali Export mit dem Verhältnis des Herrn zum Hund: 1969 führt sie ihren Partner Peter Weibel an einer Hundeleine durch die Stadt. Die Frau hat das Hundeleben abgestreift und mutet es nun dem Mann zu; das ist die Provokation daran.

Für das größte Aufsehen sorgt aber Deborah Sengls Arbeit „Killed to be dressed“. Sie besteht aus (ausgestopften) Tieren: einem Wiesel, einem Fuchs und einem Nerz. Sie lassen sich nicht das Fell über die Ohren ziehen, lassen sich nicht zu Pelzen verarbeiten. Stattdessen stellen sie die Machtverhältnisse auf den Kopf und tragen Accessoires aus (vermeintlicher) Menschenhaut. Das ist, im wörtlichsten Sinne, „schrecklich“ grotesk, denn diese Verkehrung ruft auch Erinnerungen an Nazi-Verbrechen wach: an jene Lampenschirme aus Menschenhaut, die sich in den Dienststuben von Konzentrationslagern fanden.

Dass das Bestialische im Menschen nicht im Tierreich zu suchen ist, zeigen diese drei kecken Tiere deutlich – denn stellt man sich vor, nicht Tiere, sondern Menschen vom Schlage jener Nazis trügen diese Jacken aus Menschenhaut, verschwindet die groteske Wirkung auf der Stelle – weil man sich das sehr gut vorstellen kann.

Die Ausstellung wird am morgigen Freitag um 19 Uhr im Kunstmuseum Ravensburg eröffnet. Zur Ausstellung erscheint ein umfangreicher Katalog mit zahlreichen Forschungsbeiträgen.