Ravensburg Tickettafel: Kultur für Bedürftige gratis

In Ravensburg ist eine Tickettafel eingerichtet worden. Hier können Menschen mit geringem Einkommen kostenlose Eintrittskarten zu Kultur- und Sportveranstaltungen bekommen. Bereits 16 örtliche Veranstalter sind mit im Boot.

Die Teilhabe am kulturellen Leben oder der Besuch von Kultur- und Sportveranstaltungen ist für Menschen mit geringem Einkommen oft schwierig. Ihr Budget reicht gerade für das Nötigste im Alltag, Eintrittskarten sind da unerschwinglich. Dabei könnte ein Konzert- oder Theaterbesuch gerade diesen Menschen das Gefühl geben, nicht von der übrigen Gesellschaft ausgeschlossen zu sein.

Diesen Umstand hat die Stadt Ravensburg gemeinsam mit bürgerschaftlich engagierten Institutionen und Partnern zum Anlass genommen, ein neues Angebot auf die Beine zu stellen. Unter dem Schlagwort "Tickettafel" vermittelt eine Projektgruppe mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter Eintrittskarten aus Rest- und Freikartenkontingenten örtlicher Veranstalter an registrierte Einzelpersonen, Familien oder soziale Einrichtungen. Das Angebot richtet sich an Menschen, die Transferleistungen beziehen und aufgrund ihrer Einkommensverhältnisse oder sozialen Umstände bedürftig und für einen Tafelausweis berechtigt sind. Sie müssen in Ravensburg wohnen.

Damit die Eintrittskarten zielgerichtet und gerecht vermittelt werden können, wurde eine Software programmiert, in der die Ticketangebote verwaltet und die registrierten Gäste erfasst werden. Zur Vermittlung rufen die Mitarbeiter der Tickettafel die infrage kommenden Gäste an. Damit kann zum einen zeitnah eine Zu- oder Absage erfolgen, auch besteht die Möglichkeit des persönlichen Kontakts. "Vermutlich wird am Anfang noch nicht alles perfekt sein, aber wir geben uns allergrößte Mühe", war Sophie Bader vom Projektteam beim symbolischen Start in der Zehntscheuer zuversichtlich.

16 Veranstalter sind schon im Boot, sicherlich werden weitere folgen. Auch Oberbürgermeister Daniel Rapp ist vom neuen Angebot überzeugt: "Ravensburg will eine gute Stadt für alle Menschen sein, die in ihr leben." Dazu gehöre auch, dass Angebote für Menschen offen stehen, die sich diese sonst nicht leisten könnten.

Weitere Informationen unter: www.ravensburg.de/tickettafel