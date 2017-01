Ravensburg Theater Ravensburg stellt Heldenepos auf den Kopf

Jutta Klawuhn und William Widmann knöpfen sich mit Witz und Schlagzeug die Edda vor. Premiere ist am Donnerstag, 26. Januar.

Am Donnerstag, 26. Januar gibt es im Theater Ravensburg um 20 Uhr ein "Wort-Beat-Mixtape" mit der Schauspielerin Jutta Klawuhn und dem Schlagzeuger William Widman: „Eigentlich die Edda“. Wenn eine Schauspielerin auf einen Trommler trifft, dann geht es hoch her, dann sprühen die Funken, dann klopfen die Herzen. Klawuhns Versuch, die große nordische Sage neben einem ebenso großen Schlagzeug zu erzählen, verirrt sich in aberwitzige Gefilde, kreuzt große Leidenschaften und kleine Gemeinheiten und findet alles, was man für eine gute Geschichte braucht: Humor, Spannung, eine Prise Gefühl – und unerwartete Wendungen: Hat denn nun Islands Triumph der Leichtigkeit bei der Fußball-EM etwas damit zu tun, dass Torschütze Siginstor der direkte Nachfahre von Sigfridstor dem Drachentöter ist? Wie trommelten die Wikinger? Wer ist lauter: Schlagzeug oder Stimme? Und: Wer sieht besser aus? Wer bringt die besseren Pointen-Tusch-Trommelwirbel-Bumm? Kann der Trommler Widman wirklich die berühmtesten Melodien seiner Zeit so vortragen, dass man sie nach fünf Takten erkennt? Ohne Melodie, nur durch Rhythmus? Die Faszination an der Kunst von Schauspiel und Percussion stand hier definitiv Pate – eine Schauspielerin und ein Drummer: kurios! Ein Programm zwischen den Stühlen von Jazz und Schauspiel, Lesung und Solo, Puls und Tanz.

