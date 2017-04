Ravensburg Technische Werke Schussental mit gutem Jahresergebnis

Gute Zahlen haben die Technischen Werken Schussental vorgelegt und mit dem Jahresergebnis sogar die eigene Erwartungen übertroffen.

Ravensburg – Seit Endkunden Strom und Erdgas über einen freien Handel beziehen können, ist der Energiemarkt äußerst hart umkämpft. Erneut gut gemeistert wurden die Herausforderungen offensichtlich von den Technischen Werken Schussental (TWS). Die aus den Stadtwerken Ravensburg und Weingarten sowie der EnBW bestehende Gesellschaft hat bei der Jahrespressekonferenz am Mittwoch gute Zahlen für das Geschäftsjahr präsentiert.

Nach einer Umsatzsteigerung um 12 Prozent auf 134 Millionen Euro konnte der TWS-Konzern den Jahresüberschuss auf 3,5 Millionen Euro steigern, im Vorjahr waren es 3,2 Millionen. "Wir sind sehr zufrieden, denn wir liegen um einiges über dem, was unsere Planvorlagen und Hochrechnungen prognostiziert hatten", sagte Geschäftsführer Andreas Thiel-Böhm. Einen großen Anteil hat hier der Energieabsatz bei Gas (950 Millionen Kilowattstunden) und Strom (293 Millionen Kilowattstunden), der neue Rekordmarken setzte. Hierzu trug nicht nur das hiesige Versorgungsgebiet im Schussental und Kreisgebiet Ravensburg bei, sondern auch die bundesweit agierende Tochter "susiEnergie". Besonders freut man sich bei der TWS, das es unlängst attraktive Auszeichnungen für Preis, Leistung und Service einheimste. Unter anderem vom Magazin Focus Money und dem Nachrichtensender n-tv.

Insgesamt gingen die Investitionen des Unternehmens leicht zurück, dies ist aber weitgehend darauf zurückzuführen, dass ein großer Schwerpunkt bei der Gasversorgung umliegender Gemeinden inzwischen abgeschlossen ist. Investiert wurde dennoch in beachtlicher Höhe. 5,2 Millionen Euro flossen in den Ausbau und Modernisierung des Stromnetzes. Neben elf Kilometern an Kabeltrassen für Mittelspannung gingen auch 20 neue Umspannstationen und ein großes Schaltwerk ans Netz. Auch hat die Tochter TWS Netze GmbH mit 4,3 Millionen Euro weiter in erneuerbare Energien und eigene Stromerzeugung investiert. Im Februar wurden zwei Windkraftanlagen in Schlüsselfeld bei Bamberg fertiggestellt, sie werden Ende des Jahres erstmals Strom einspeisen.

Einen kleinen Dämpfer im Jahr 2016 gab es für Helmut Hertle, Geschäftsführer der TWS Netz GmbH, aber doch. "Bundesweit fiel die Ausbeute von Wind und Sonne schwächer aus", berichtete Hertle. Konkret belief sich der Rückgang zum Rekordjahr 2015 um 13 Prozent.

Vertrauen in das Unternehmen TWS haben aber nicht nur die Bürger der Region, die Gas, Wasser und Strom über moderne Versorgungsnetze beziehen. Die Entscheidung, Genussrechte für das Unternehmen auszuschreiben, stieß auf äußerst großes Interesse. 6 Millionen Euro wurden bei der ersten Emissionswelle gezeichnet, auch die zweite Phase ist sehr gut angelaufen. "Es wurden innerhalb von drei Wochen schon 2,5 Millionen Euro gezeichnet", sagte Andreas Thiel-Böhm. Für weitere 1,63 Millionen gäbe es schon Reservierungen. Mit 3,2 Prozent bieten die Anteile eine freilich attraktive Verzinsung, allerdings mit Potential für mehr. "Die Bürger bei unserer Entwicklung mitzunehmen, ist für uns ein wichtiges Anliegen", sagte der TWS-Geschäftsführer.

Technische Werke Schussental

Der kommunale Versorger hat im vergangenen Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 134 439 Millionen Euro erzielt, der Gewinn wurde um rund 300 000 Euro auf 3,5 Millionen Euro gesteigert. Rund 1,4 Millionen Euro fließen davon in Rücklagen und steigern die Eigenkapitalquote auf 39 Prozent. Der Rest des Gewinns wird an die Gesellschafter ausgeschüttet. Davon entfallen 845 000 Euro auf die Stadt Ravensburg, 637 000 Euro an Weingarten sowie 496 000 Euro an die EnBW. Besonders zufrieden war das Unternehmen mit dem Energieabsatz bei Gas, Wärme und Ökostrom, der um 15 Prozent auf 1,27 Milliarden Kilowattstunden gestiegen ist. In Neuanlagen und Modernisierung der regionalen Netzstruktur wurden insgesamt 10,8 Millionen Euro investiert. (end)