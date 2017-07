Ravensburg Studenten erhalten Red Dot Concept Award für Bienenprojekt

Mediendesigner der DHBW Ravensburg locken Bienen in Stadt. Daraus könnte in Zukunft ein richtiges Unternehmen werden, das Honig aus dem Zapfhahn in die Städte bringt.

Studenten der Dualen Hochschule (DHBW) haben eine Auszeichnung erhalten, wie DHBW-Sprecherin Elisabeth Ligendza mitteilt: "Rettet die Bienen – und zwar mit upgecycelten Aktenschränken als Bienenkörbe für die Stadt!" Mit dieser Idee haben Mediendesign-Studenten der DHBW den Red Dot Concept Award „best of the best“ gewonnen. "Jana Lenhard, Victoria Sandvoß, Christopher Vogt und Nico Witwicki stachen der Jury dabei unter nicht weniger als 4724 Einsendungen aus 54 Ländern direkt ins Auge", berichtet Ligendza.

Das Bienensterben ist in aller Munde, allein in Deutschland hat sich die Zahl der Bienenstämme mehr als halbiert. Und dabei haben die fleißigen Flieger jede Menge Arbeit – ein Bienenvolk bestäubt pro Tag allein 20 Millionen Blüten. Das hat die Mediendesigner der DHBW Ravensburg auf die Idee gebracht, Menschen in den Städten für Bienen zu begeistern. Beesley lautet der Titel ihrer Mission, dabei werden ausgediente Aktenschränke aus Metall zu Bienenkörben umfunktioniert. Intensiv haben die Studierenden sich dabei mit Imkern, Ingenieuren und Schlossern beraten. Sie haben sich mit einem australischen Start-up-Unternehmen zusammen getan, das auf spezielle Honigrahmen spezialisiert ist. Der Clou ist, dass der Honig am Ende direkt aus dem Zapfhahn kommt. Das soll einen Anreiz bieten, ein Bienenvolk bei sich aufzunehmen. Dazu kommt natürlich ein Aussehen, das den Aktenschrank-Bienenkorb zum Designobjekt macht. Dass es den Bienen in der Stadt gefällt, ist laut DHBW bereits belegt, denn dort sind weniger Insektizide und eine größere Artenvielfalt.

Wer eine Geschäftsidee voranbringen will, muss auch künftige Kunden überzeugen. Dazu haben die Studierenden der DHBW Ravensburg einen Film gedreht, eine Website gestaltet und ein Geschäftskonzept vorgelegt. Angebissen hat auf jeden Fall schon die Jury vom Red Dot Concept Award, Preisverleihung ist im Oktober in Singapur. Abgesehen davon gibt es bereits einige Interessenten, die sich für das städtische Imkern begeistern. Die Studenten sind noch in der Testphase und wollen etwa sehen, wie die Bienen auf ein Heim aus Metall reagieren. Nach dem Bachelor-Abschluss könnte dann mit Patent und Crowdfunding mehr aus den Bienenkörben werden. Zudem haben die vier Mediendesigner bereits den zweiten Platz beim RSA Student Design Award in London geholt. Dort hat die Royal Bank of Scotland den Mediendesigner angeboten, für ein Jahr auf die Insel zu kommen und gemeinsam ein Geschäft aufzubauen. Könnte also durchaus klappen mit den urban beehives.