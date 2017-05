Ravensburg Sexualassistentin gibt Einblick in ihre Arbeit: Mehr Anerkennung der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung

Sexualassistentin Nina de Vries gab während eines Fachtags der Stiftung Liebenau zum Thema "(K)ein besonderes Bedürfnis – Menschen mit Behinderung und Sexualität" Einblicke in ihre Arbeit.

Bei der Arbeit von Nina de Vries geht es um Körperkontakt, Kuscheln, Umarmen oder Massieren. Um sinnliche, sexuelle Erfahrungen, wie die 56-Jährige selbst sagt. Dabei arbeitet sie fast nur noch mit Menschen, die eine kognitive Behinderung haben. "Menschen mit einer geistigen Behinderung haben ebenso sexuelle Bedürfnisse wie Menschen ohne Behinderung", ist sich Christina Beck, Geschäftsleiterin bei der Stiftung Liebenau, sicher. 140 Menschen aus der Branche, Heilerziehungspfleger, Einrichtungsleiter, aber auch Angehörige von Menschen mit Behinderung, waren bei dem zweitägigen Seminar "(K)ein besonderes Bedürfnis – Menschen mit Behinderung und Sexualität" in Ravensburg.

Warum werden die sexuellen Bedürfnisse behinderter Menschen häufig verkannt und gar tabuisiert? "Sie entsprechen nicht dem Schönheitsideal, das sich die heutige Gesellschaft immer mehr selbst aufzwingt. Man liebt einem Menschen wegen seines schönes Busens, nicht allein wegen seines Charakters", sagt de Vries. "Für viele Eltern bleibt ihr 'Kind mit Behinderung' für immer ein 'Kind', obwohl die Menschen erwachsen werden und neue Bedürfnisse entwickelt", sagt Beck. "Da fehlt es an Verständnis, es gibt unbegründete Ängste und auch die Aufklärung war lange Zeit katastrophal. Erwachsene Frauen konnte nicht mit den normalsten Dingen wie ihrer Periode umgehen und kannten ihren eigenen Körper nicht." Die Ansichten seien aber gerade im Begriff sich zu wandeln. So gehört Sexualpädagogik inzwischen zum Lehrplan auf Sonderschulen. "Und die neue Generation geht mit dem Thema Behinderung und sexuellen Bedürfnissen deutlich liberaler um", so Beck.

Als Nina de Vries vor 18 Jahre begann, als Sexualassistentin zu arbeiten, war die Akzeptanz des Berufes noch lange nicht dort, wo sie heute ist. "Ich werde oftmals angesprochen oder gefragt, ob ich nicht einfach eine Prostituierte für Menschen mit Behinderung bin", sagt sie. "Ich gehe damit bei Vorträgen oder Seminaren auch völlig offen um. Ich biete zwar eine sexuelle Dienstleistung an, aber keinen Geschlechtsverkehr oder Oralkontakt. Es geht nicht darum, jemandem eine schöne Stunde zu bereiten, sondern vielmehr, die sexuellen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung anzuerkennen." De Vries arbeitet mit Menschen, die ihre sexuellen Bedürfnisse nicht richtig zum Ausdruck bringen können und deshalb häufig unausgeglichen sind. "Alle Menschen, mit denen ich arbeite, können aber klar zum Ausdruck bringen, ob sie etwas wollen oder nicht. Das ist ganz wichtig." Beck hat selbst schon einen Mann mit Behinderung ins Bordell begleitet: "Man hatte gemerkt, dass diesem Menschen etwas fehlt, dass er unausgeglichen ist. Diese unterstützende Maßnahme hat das Leben bereichert, er hat davon ganz eindeutig profitiert."

De Vries kann als Sexualassistentin leben. Im Moment aber eher von Vorträgen bei Seminaren. Denn: Sexuelle Dienstleistungen müssen aus eigener Tasche finanziert werden. 90 Euro kostet eine Stunde, 130, wenn de Vries zu ihrem Klienten reisen muss. "Es wäre in vielen Fällen sinnvoll, öfter zusammenzuarbeiten, um Vertrauen aufzubauen und die Bedürfnisse des anderen besser kennenzulernen. Leider fehlt es oft am Geld", so de Vries. Auch wenn sie nicht ins Saus und Braus leben kann und sich häufig erklären muss, ist sie glücklich. "Ich mache das, was mir Spaß macht."