Ravensburg Rutenfest: Ravensburgs Stolz und Tradition

Ein Blick hinter die Kulissen des Ravensburger Rutenfests, das am Freitag, 21. Juli, beginnt. Ohne engagierte Akteure wie Mario Schwarz, Hans Degerdon, Dieter Graf und vielen anderen wäre ein Fest dieser Größenordnung gar nicht denkbar.

Zum Interview im „Stippe“ auf dem Ravensburger Gespinstmarkt kommt Mario Schwarz pünktlich auf die Minute. Der Dunkelhaarige mit gepflegtem Haarschnitt trägt Jeans und ein Poloshirt mit dem kleinen Krokodil. Nach acht Jahren hat er das Abitur geschafft. Im Herbst beginnt er an der Dualen Hochschule in Friedrichshafen mit dem Luft- und Raumfahrtstudium. Derzeit aber viel wichtiger und ganz erdnah: Mario Schwarz, 18, ist Rutenhauptmann im Trommlercorps der Gymnasien Ravensburg und verkörpert während des Rutenfests mit Säbel, Schärpe und der grünen Kappe ein Stück Tradition und Stadtgeschichte. Am Freitag, bei der Insignien-Übergabe, steht Mario Schwarz neben Oberbürgermeister Daniel Rapp und spricht über „Erinnerungen, die nie vergehen“, das selbstgewählte Motto des Trommlercorps mit 34 Mitgliedern im Alter zwischen 16 und 21 Jahren. Was dann folgt, ist harte Arbeit für die Jungs: Über 600 Adressen werden an fünf Tagen angelaufen. Das heißt von 5 Uhr morgens bis spätabends unterwegs zu Ehemaligen, Freunden und Gönnern. Im Repertoire der Trommler sind über 20 Zapfenstreiche, jeder etwas über eine Minute lang und seit Monaten geübt. Danach gibt es, diskret überreicht, Bares oder Schecks in weißen Couverts. Mindestens fünf weiße Hemden liegen bei Mario Schwarz für den Trommler-Marathon bereit, gute schwarze Schuhe und wenig Alkohol in den Verpflegungspausen. Harte Drinks und Drogen – "das geht gar nicht", sagt Mario Schwarz, der von dem „kleinen Unternehmen“ TroKo spricht, das auch noch das Adlerschießen und den Trommlerball organisiert. Und was bleibt hängen? "Man lernt sehr viel über Autorität und Disziplin“, sagt der Rutenhauptmann und eilt zum nächsten Termin.

Ein noch viel größeres Unternehmen ist die Rutenfestkommission in einem unscheinbaren Gebäude bei der Oberschwabenhalle. Hans Degerdon, 70, st seit fünf Jahren Finanzvorstand und beziffert den Umsatz aus dem Vorjahr auf über 1 Million Euro. Die 250 aktiven Kommissionsmitglieder sorgen seit 1911 freiwillig und ehrenamtlich dafür, dass das Heimatfest im Schussental dem Text des Heimatliedes nahe kommt: „Des Bürgers Stolz, der Jugend Freud', das Fest der frohen Herzlichkeit…“ Aber bevor es in Details geht, muss der Finanzmann Degerdon von einem Schausteller die Standgebühr kassieren. Und seit zehn Minuten sollte er schon bei einem anderen Termin sein.

Glücklicherweise kommt aber gerade Dieter Graf in das große Büro, erzählt von einer langen Besprechung im Ordnungsamt und stellt seinen prallen schwarzen Aktenkoffer unter den Schreibtisch, auf dem acht Armbrüste, fachmännisch gewartet, für das Adlerschießen auf dem Kuppelnauplatz liegen. Graf, 58, außerhalb des Rutenfests Versicherungsmakler, ist seit dem Jahr 2000 Vorsitzender der Rutenfestkommission, kurz RFK, und gestählt im Umgang mit Stadt, Behörden und Kommissionsmitgliedern. Also sagt er lachend, 98 Prozent der Arbeit und Verantwortung mache ihm Spaß. Aber die fehlenden zwei Prozent sind doch happig: da ist die Baustelle bei der gesperrten Marienplatz-Garage, da sind die wieder aufgekochten Querelen um den „Hotspot Bärengarten“ und den Bierpreis. Alles eher langweilig. Aber was sollen die Zuschauer denken, wenn einige Festwagen beim Großen Rutenfestzug anstatt von gestriegelten Pferden von brummenden Traktoren durch die Gassen der Altstadt gezogen werden? Graf ist das Unbehagen, man kann auch von Graus sprechen, förmlich anzusehen. Und irgendwann der bittere Satz: "Das exzessive Verhalten und Saufen mancher Festbesucher hat zugenommen." Nachsatz: “Aber auch beim Ravensburger Rutenfest sind keine Gesetze außer Kraft gesetzt.“

Doch dann fällt dem Festmanager noch eine ebenso überraschende wie frohe Botschaft ein: Auf der Beliebtheitsskala der Schausteller aus ganz Deutschland liege das Rutenfest hinter dem Oktoberfest, dem Cannstatter Wasen und dem Bremer Fischmarkt auf einem sicheren vierten Platz.

Letzte Station auf dem Vor-Ruten-Rundgang: Wem der Festtrubel zu viel wird, der sollte am Rutensonntag in die aufwändig sanierte Evangelische Stadtkirche am Marienplatz gehen. Punkt 12.05 Uhr, das hat Tradition, beginnt Kirchenmusikdirektor Michael Bender mit „Musik aus dem Giftschrank der Orgelliteratur“. Zum Programm sei nur so viel verraten: Es gibt Märsche, Walzer und Ragtime zu hören. Sogar die Petersburger Schlittenfahrt donnert aus der Orgelhöhe durchs Kirchenschiff. Na dann: „Scheene Ruata…“

Rutenfest

Das Ravensburger Rutenfest hat eine jahrhundertelange Tradition. Das lange Festwochenende wird am Freitag, 21. Juli, eröffnet mit der Insignienübergabe an die Trommler der Gymnasien um 17 Uhr im Schwörsaal. Für viele Besucher gehört das Bürgertreffen „Froher Auftakt“ auf dem Marienplatz am Rutensamtag ab 18.30 Uhr und der historische Rutenfestzug von der Innenstadt zur Kuppelnau am Montag ab 9 Uhr zu den Höhepunkten.

