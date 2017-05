vor 1 Stunde SK Ravensburg Renitente Ladendiebe

Wegen Diebstahls und anschließenden Widerstands gegen Polizeibeamte haben sich drei Männer im Alter von 18, 24 und 33 Jahren zu verantworten, die am Donnerstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, von Angestellten eines Sportgeschäfts in der Bachstraße in Ravensburg entdeckt wurden.