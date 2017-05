Geschätzte 1500 Besucher tummelten sich am Samstag auf der Ravensburger Jazznacht. Wegen des schlechten Wetters konzentrierte sich der Großteil des Publikums auf die Lokale, aber die Hartgesottenen hielten den Bands unter freiem Himmel die Treue und ließen sich mit ihnen nassregnen.

In 13 Spielstätten und auf einigen Plätzen in der Ravensburger Innenstadt wurde am Samstag trotz Dauerregens Jazz genossen. Rund 1500 Besucher waren zur Jazznacht nach Ravensburg gekommen und bekamen für ihr Geld besten Jazz aller Facetten geboten.

Fast so wichtig wie der gelb-schwarze Eintrittsbutton waren wahlweise ein Schirm oder ein wirklich wasserdichtes Outfit. So gerüstet, stand einem ungetrübtem Jazzvergnügen nichts mehr im Weg. Auch wenn die Straßenbands wegen des Wetters weniger Zuhörer hatten, begleitete deren Musik die Besucher durch die ganze Innenstadt und etliche eingefleischte Fans feuerten die Jungs von der Brass-Band „DAH“ immer wieder an. Auch die „Cata-Combo“ bekam viel Applaus und sorgte zumindest musikalisch für heiße Samba-Reggae-Rhythmen. „Für uns ist es eine Ehrensache, dass wir nicht nur den Gruppen in den Lokalen zuhören, sondern gerade auch denen, die bei acht Grad draußen für Stimmung sorgen“, erzählten die Ravensburger Sabine und Thomas Wagner.

Jazz mit Carbon-Alphorn

Trotzdem war überall in den Lokalen natürlich mehr los. Alpiner Jazz mit zwei Alphörnern (eines davon ein High-Tech-Modell aus Carbon), Hackbrett und unterhaltsamen Erklärungen gab es in der bestuhlten Stadtbücherei. Die Allgäuer „Kerber Brothers – Alpenfusion“, boten eine Mischung aus bester traditioneller Volksmusik, gepaart mit groovigen Jazzrhythmen. Da blieben auch etliche junge Jazzfans gerne mal etwas länger. Klassischen Jazz in klassischer Umgebung konnte erleben, wer in den 1. Stock des „Waldhorns“ gekommen war. Dort sorgte das Sextett „Just Friends“ mit Sängerin Ute Scherf-Clavel für handwerklich gutgemachten Easy-Listening-Jazz.

Fankreis für Gipsy-Jazz

Gipsy-Sound vor zahlreichen begeisterten Fans machte der junge, mehrfach ausgezeichnete Augsburger Violinist Sandro Roy, gemeinsam mit dem Akkordeonspieler Hugo Richter. Der junge Musiker, der aus einer ausgesprochen musikaffinen Familie stammt, in der es seit vielen Generationen immer auch Geiger gab, ist anzumerken, wie viel Herzblut in seinen groovigen, manchmal auch melancholischen Stücken steckt. Seine musikalische Bandbreite reicht von europäischem Gipsy-Swing über amerikanischen Jazz, bis hin zu neuinterpretierten Klassikern. Er wurde von einer eingeschworenen Fangruppe im „Ochsen“ begeistert gefeiert.

Getanzt wurde dagegen, trotz Platzmangel, im vollbesetzten „Central“. Dort sorgten die Musiker von „Sambinha“ mit Sängerin Angelina Martins für südamerikanische Urlaubsstimmung. Geboten wurde eine Reise quer durch Brasilien: Von traditionellem Samba und Bossa Nova über Reggae bis hin zu Brasilelectric. Auf ausgesprochen hohem Niveau sorgten die Musiker dafür, dass auch die Zuhörer, die eben nur mal kurz reinhören wollten, hängenblieben und fasziniert zuhörten. Dadurch wurde im Laufe des Abends auch die Treppe immer voller und der Eingangsbereich sah aus wie eine Fundgrube für Schirme jeder Art.

Hip-Hop aus der "Flüstertüte"

Wer es noch schaffte und sich nicht zu alt fühlte, hörte noch im „Lüderitz“ den drei Jungs von „Flüstertüte“ bei Hip-Hop, Funk und Latin zu. Mit ihren amüsanten Rap-Texten sorgten die Stuttgarter dafür, dass die Besucher kaum ruhig stehen bleiben konnten. Ebenfalls ein überwiegend jugendliches Publikum hatte sich in der Tanzschule Desweemér versammelt. Unter dem Motto „Funk my Soul“ spielten die neunköpfige „FUNKhaus“ auf und sorgten auch passend zur Location für Tanzstimmung. Selbst wer schon ab 20 Uhr bei der Jazznacht war, dürfte es wohl kaum geschafft haben, alle 13 Spielstätten zu besuchen. Viele Besucher blieben früher oder später irgendwo hängen, hatten alte Bekannte getroffen oder sich einfach irgendwo festgehört und ihre Lieblingsmusik für diesen abwechslungsreichen musikalischen Abend gefunden.

Bleibt für die nächste Auflage von "Jazztime in Town“ eigentlich nur ein Wunsch offen: ein besserer Draht des veranstaltenden Vereins Jazztime Ravensburg nach ganz oben. Denn eines ist sicher: bei trockenem Wetter wären etliche Jazzfans mehr aus ihren gemütlichen Wohnzimmern gekommen!