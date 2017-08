Ravensburg Ravensburger Wahrzeichen erneut Ziel von Sprayern

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Unbekannte haben den Wehrturm "Mehlsack", Ravensburgs Wahrzeichen, besprüht.

Erneut haben unbekannte Sprayer den "Mehlsack" und den gepflasterten Mehlsackweg am Dienstag, vermutlich am frühen Abend, mit Schriftzügen und Kritzeleien in türkisener, weißer und schwarzer Farbe beschmiert.

Laut Polizeibericht ist hierbei ein Täter wohl auch an einem Blitzableiter des Turms hochgeklettert, um in einer Höhe von zirka sechs Metern den Schriftzug "AFG" anzubringen. Außerdem sprühten die Täter das Datum "15.08" sowie die Schriftzüge "CRY BABY" und "ACAB" auf die Wand des Wehrturms. Auf eine Wegfläche wurde zudem ein weißes Hakenkreuz gesprüht, das mit einem schwarzen X durchgestrichen ist.

Der verursachte Sachschaden dürfte bei rund 2000 Euro liegen. Hinweise an das Polizeirevier Ravensburg, Telefonnummer 07 51/8 03 33 33.