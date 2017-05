Ravensburg Ravensburger Feuerwehr nach Blitzeinschlägen im Einsatz - Brand im historischen Untertor-Turm

Im Zuge des Unwetters, das Dienstagnacht über Oberschwaben zog, musste die Ravensburger Feuerwehr zwei Brände löschen. Zum einen war ein Feuer im Dachstuhl eines Gebäudes im Weiler Hübscher ausgebrochen, zum anderen brannte es im Glockenstuhl des historischen Untertors.

Nach Angaben der Ravensburger Feuerwehr war in der Nacht auf Mittwoch, kurz nach Mitternacht, ein starkes Unwetter mit heftigen Blitzschlägen über Ravensburg hinweg gezogen. Gegen 0.52 Uhr kam es aufgrund eines Blitzeinschlags zu einem Dachstuhlbrand in einem mehrstöckigen Wohngebäude in Hübscher. Die Dachhaut musste geöffnet werden, um versteckte Brandnester zu löschen. Durch einen Zimmerei-Fachbetrieb wurde die Dachhaut nach dem Löscheinsatz wieder geschlossen. Noch während des laufenden Einsatzes im Ortsteil Hübscher gab es gegen 1.15 Uhr eine weitere Alarmierung.







Anrufer meldeten eine Rauchentwicklung mit sichtbarem Feuerschein im Dachbereich des historischen, rund 40 Meter hohen Untertor-Turms. Der Brandherd konnte von den Einsatzkräften der Feuerwehr in dem aufgesetzten Glockenturm des Untertors festgestellt werden. Um weitere versteckte Brandnester im Glockenturm lokalisieren und löschen zu können, musste ein Kran-Fachbetrieb hinzugezogen werden. Die Rettungshöhe der Drehleiter der Feuerwehr liegt bei 23 Metern, somit war ein Erreichen des Dachbereichs beziehungsweise des Glockenturms von außen nicht möglich. Die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Weingarten löschte das Feuer von einem Arbeitskorb am Auslieger eines angeforderten Krans aus. Das Feuer richtete laut Polizeibericht einen Schaden von rund 15.000 Euro an. Personen wurden keine verletzt.

Vermutlich aufgrund des Gewitters kam es auch zu einem Ausfall der Straßenbeleuchtung in der Ravensburger Unterstadt und zu verschiedenen Fehlalarmen von Alarmanlagen, berichtet die Polizei weiter.