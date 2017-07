Ravensburg Ravensburg erwartet 4000 Teilnehmer zu Landeskinderturnfest

Am Wochenende geht es rund in Ravensburg: Rund 4000 Kinder, Schüler und deren Übungsleiter werden sich beim Landeskinderturnfest svon Freitagnachmittag bis Sonntag in Wettkämpfen messen, Show-Acts bieten und vor allem für den Spaß an der Bewegung werben.

Ravensburg – In Ravensburg geben sich derzeit die Großevents regelrecht die Klinke in die Hand. Nur zwei Wochen nach der überregional beliebten Laufsportveranstaltung "Ravensburg läuft" ist die Stadt Gastgeber des Landeskinderturnfestes. Rund 4000 Kinder, Schüler und deren Übungsleiter werden sich von Freitagnachmittag bis Sonntag in Wettkämpfen messen, Show-Acts bieten und vor allem für den Spaß an der Bewegung werben. Dass es hier viel Bedarf gibt, zeigen seit Jahren Studien. Schon kleine Kinder sind übergewichtig, nicht selten klagen bereits Grundschüler über Rückenschmerzen und ein Drittel der deutschen Schüler zwischen 12 und 15 Jahren halten nicht durch, sich eine Stunde am Stück zu bewegen oder gar Sport zu machen.

"Mehr Kinder sollten sich sportlich betätigen und mit derartigen Events wie dem Landeskinderturnfest wollen wir unseren Teil zu gesellschaftlichen Entwicklung beitragen", sagte Wolfgang Drexler, Präsident des Schwäbischen Turnerbundes. Auch die praktische Umsetzung der viel zitierten Inklusion spielt hier eine nicht unbedeutende Rolle.

Das Spektrum des dreitägigen Turnfestes könnte vielschichtiger kaum sein. Sowohl in den Ravensburger Sport- und Gymnastikhallen wird von frühmorgens bis zum Abend geturnt, ebenso auf den Bühnen auf dem Marienplatz und dem Hirschgraben. Die 30 000 Besucher, die an den drei Tagen in der Ravensburger Innenstadt erwartet werden, sind auf jeden Fall hautnah am Geschehen dran. Wünschenswerterweise nicht nur als Zuschauer, sondern auch interaktiv. Es winkt also Spaß und Kurzweil für die gesamte Familie. Das gilt auch für das Flappachbad, wo 53 Mannschaften in Gruppenwettbewerben gegeneinander antreten werden.

Als Höhepunkt der Landeskinderturnfeste gelten die Turngalas. Gleich zwei Shows mit jeweils 75 Minuten gehen am Samstag um 17 Uhr und 19.30 Uhr in der Oberschwabenhalle über die Bühne.

147 Vereine haben sich für den dreitägigen Besuch in Ravensburg angemeldet, rund 3000 Übernachtungen in den Klassenzimmern von elf Schulen galt es hier zu organisieren. Die Fäden liefen bei Veronika Albrecht zusammen. "Die Anmeldungen gingen von Februar bis April ein, danach startete die organisatorische Arbeit bei der Logistik erst so richtig", berichtet die Projektkoordinatorin beim Schwäbischen Turnerbund. Von der Organisation der Übernachtungen über die Verpflegung bis hin zur Einrichtung einer eigenen Fest-Buslinie: Der logistische Aufwand ist enorm.

Über 500 ehrenamtliche Helfer und weitere 50 Mitarbeiter des Amts für Schule, Jugend und Sport werden am Wochenende Hand anlegen. Rund 100 000 Euro hat die Stadt Ravensburg als Gastgeber für diverse Leistungen veranschlagt. Einen Teil natürlich auch in die Sicherheit für Teilnehmer und Zuschauer. Wie bei jeder Veranstaltung dieser Größenordnung galt es ein Sicherheitskonzept aufzustellen, das in diesem Fall 40 Seiten umfasst. "Die Zusammenarbeit aller Beteiligten und dem STB war super, wie haben getan, was möglich war und ist", erklärte Karlheinz Beck, Leiter des Amts für Schule, Jugend- und Sport.

Landeskinderturnfest

Das Landeskinderturnfest in Ravensburg beginnt am Freitag, 7. Juli, mit den Mitmachangeboten auf dem Marienplatz und im Hirschgraben. Um 19 Uhr steigt dann die große Eröffnungsshow mit anschließender Partie auf der Hauptbühne vor dem Lederhaus. Am Samstag starten um 9 Uhr die ersten Wettkämpfe, die auch am Sonntag fortgesetzt werden. Für die beiden Turngalas in der Oberschwabenhalle am Samstag um 17 und 19.30 Uhr gibt es derzeit noch Karten zum Preis von 13 Euro bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Ob es eine Abendkasse gibt, ist aber noch offen. Alle Informationen zum Landeskinderturnfest und einen Zeitplan für Wettkämpfe, Showveranstaltungen und Aktionen gibt es im Internet: www.landeskinderturnfest.org