vor 4 Stunden SK Ravensburg Polizeieinsätze: Frau muss in psychiatrische Einrichtung

Eine betrunkene Frau hat die Polizei am Samstag in Ravensburg mehrfach beschäftigt. Weil die Frau laut Polizeibericht Selbsttötungsabsichten bekundete, wurde die 27-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.