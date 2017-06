Ravensburg Podiumsdiskussion zu ausländischen Fachkräften: Auch Ingenieure sollten Deutsch lernen

Bei einer Podiumsdiskussion in Weingarten suchen Firmen und Hochschule nach Wegen, um ausländische Fachkräfte in der Region zu halten.

Ravensburg (cor) Tatiana Ayala hat in Peru Biologie studiert und dort gearbeitet. An der Hochschule Ravensburg-Weingarten setzte sie einen Master in Internationalem Management drauf und arbeitete sechs Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Nach ihrer Familienzeit sucht sie jetzt einen Job. "Ich habe nur Absagen bekommen, es hieß, ich sei überqualifiziert", sagt sie bei einer Podiumsdiskussion an der Hochschule. Jetzt versucht sie es in der Schweiz. Ebenfalls erfolglos hat Kiran Griffiths in Deutschland nach Arbeit gesucht. Er hat in Indien Elektrotechnik studiert und nach ersten Berufserfahrungen in Weingarten den Master gemacht. "Ab Montag arbeite ich in Österreich. Das war mein Plan B", sagt er.

80 bis 90 Prozent der ausländischen Studierenden geben an, nach dem Studium in Deutschland bleiben zu wollen. Birgit Demuth vom Career-Service der Hochschule stellt bei ihnen eine hohe Motivation für Studium, Deutschkenntnisse und Integration fest. "Wir haben jetzt sogar Cricketturniere in Weingarten", sagt sie. Die Hochschule unterstützt sie mit Sprachkursen, Beratungen und Trainings in Interkulturalität.

Allerdings ist es auch für gute Absolventen nicht leicht, einen Job zu bekommen. "Der Berufseinstieg in Baden-Württemberg ist behaftet mit unterschiedlichen Herausforderungen", sagt Claudia Siegele vom Welcome Center des CJD. Die Einrichtung berät ausländische Fachkräfte und einheimische Firmen. Eine Umfrage bei der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg ergab, dass rund 80 Prozent der Unternehmen bereit wären, ausländische Fachkräfte einzustellen, bisher aber nur gut die Hälfte dies getan hat. "Viele Unternehmen legen Wert auf deutsche Sprachkenntnisse, vor allem im Mittelstand", sagt Irmgard Otto vom Wirtschaftsministerium. Auch kulturelle Unterschiede sowie fachliche Gründe spielten eine Rolle.

"Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit Unternehmen der Region auf, zeigen Sie Motivation, Selbstständigkeit und Eigeninitiative", rät Katrin Theisinger, Personalleiterin bei Continental am Standort Markdorf. Sie habe nie auf die Nationalität von Bewerbern geachtet, ihr gehe es um Fachkenntnisse. Es sei ratsam, schon im Studium zu prüfen, welche Kenntnisse gebraucht würden. "Wir suchen Ingenieure im Software- und Hardware-Bereich, keine Wirtschaftsingenieure", ergänzt ihr Kollege Ralf Sutter. Bogdan Weidmann aus der Ukraine ist gerade mit dem Studium fertig. "Sobald ich die Note meiner Bachelor-Arbeit kenne, werde ich mich in der Region bewerben", sagt er.

Unterstützung

Von 3601 Studierenden an der Hochschule Ravensburg-Weingarten kommen 449 aus dem Ausland, das sind 16 Prozent. Die meisten studieren Elektrotechnik und Informatik. Für den englischen Studiengang bewerben sich regelmäßig rund viermal so viele Anwärter wie für den deutschen.

