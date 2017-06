Ravensburg Plante Flüchtling Anschlag in Dänemark?  Prozess in Ravensburg

Plante Flüchtling Anschlag in Dänemark? – Prozess in Ravensburg

Sein Ziel war Kopenhagen, sein Gepäck explosiv. Plante ein syrischer Flüchtling aus Biberach einen Anschlag in Dänemark? Von Montag an muss sich der 21 Jahre alte IS-Sympathisant vor Gericht verantworten.

Die Vorbereitung eines Anschlags in Kopenhagen wird einem syrischen Flüchtling aus dem schwäbischen Biberach vorgeworfen, der sich von Montag (19.6.) an vor Gericht verantworten muss. Mit mehr als 17 000 Zündhölzern, einer Packung Feuerwerk, 17 Batterien, sechs Walkie-Talkies und zwei Küchenmessern im Gepäck hatte der heute 21 Jahre alte Syrer im November versucht, nach Dänemark zu reisen, heißt es in der Anklage. (Az: 2 KLs 242 Js 113634/16 jug)

Der junge Mann habe Sympathien zur Terrormiliz Islamischer Staat erkennen lassen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Eine politisch motivierte Tat sei somit denkbar gewesen. Man gehe davon aus, dass er nicht allein war. Er habe in Kopenhagen mindestens eine weitere Person treffen wollen und er sei in der Zeit mindestens von einer Person angeleitet worden.

Der heute 21-Jährige, der Mitte 2015 nach Deutschland floh, kam bei seiner Reise Richtung Norden im vergangenen November nur bis zur deutsch-dänischen Grenze. Dänische Behörden wiesen ihn am 19. November wegen fehlender Papiere ab. In Puttgarden auf Fehmarn fiel der Polizei bei einer Kontrolle die ungewöhnliche Fracht des jungen Mannes auf. Er wurde in den Zug Richtung Biberach gesetzt, wo er am 20. November festgenommen wurde. Tags drauf kam er in Haft.

Der Mann soll geplant haben, „eine Sprengvorrichtung herzustellen und diese in Kopenhagen in einer größeren Menschenansammlung zu zünden“, hieß es. Da er in einer Flüchtlingsunterkunft im oberschwäbischen Biberach untergebracht war, ist das Landgericht Ravensburg zuständig. Unklar ist, ob er nach Jugend- oder Erwachsenstrafrecht verurteilt würde. In jedem Fall droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe.