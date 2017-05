Friedrichshafen Opfer leidet unter Folgen der Messerstiche

Mit vier Messerstichen ist ein 24-Jähriger bei einer Auseinandersetzung im September 2016 in Friedrichshafen schwer verletzt worden. Am Landgericht Ravensburg wird jetzt gegen drei Angeklagte wegen versuchten Totschlags beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung verhandelt. Das Opfer sagte als Zeuge, es leide heute noch körperlich und psychisch unter den Messerstichen.

Friedrichshafen/Ravensburg – Der Prozess gegen 23 und 27 Jahre alte Brüder wegen versuchten Totschlags und einen 26-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung ist am gestrigen Donnerstag vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ravensburg fortgesetzt worden. Die drei Angeklagten sollen am 19. September 2016 auf dem Parkplatz gegenüber der Feuerwache in Friedrichshafen zwei Männer verletzt haben. Am zweiten Verhandlungstag wurde der 24-Jährige befragt, der Hauptziel des Angriffs war und von vier Messerstichen getroffen wurde, unter deren Folgen er noch körperlich und psychisch leidet.

Ob der Anlass wirklich nur abfällige Bemerkungen über Ex-Beziehungen war, die zwischen den Männern eskalierten, oder ob es eine Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Gruppierungen war, blieb im Dunkeln. Sowohl der ältere Angeklagte als auch das Opfer haben eine Vergangenheit in der Streetgang Black Jackets. Heute gehört der 24-Jährige einem "Freundeskreis" an, der sich "Shisha Rapper" nennt.

Nach der Aussage des 24-Jährigen wuchs er mit dem älteren Angeklagten auf. Vor Jahren soll der heute 27-Jährige ihm die Freundin ausgespannt haben. Dies soll sich mit einem Verwandten des Opfers und einem Freund der Angeklagten vor etwa eineinhalb Jahren wiederholt haben. Der 24-Jährige war verärgert, weil jener Freund der Angeklagten dies ihm gegenüber zunächst bestritten hatte. Später habe ihn dieser in Friedrichshafen aus einem Auto heraus beleidigt. Am 18. September 2006 begegnete er ihm in einer Häfler Disco. Es kam zum Streit. Der andere habe ihn angemacht und schließlich habe er ihm eine Ohrfeige verpasst, erzählte der 24-Jährige.

Dann habe man sich vertragen, allerdings soll der andere gesagt haben, "er kenne Leute in Friedrichshafen, die ihm ziemlich aufs Maul hauen können". Parallel dazu schaukelten sich über Kurznachrichten auch die "Shisha Rapper" hoch. "Die schlachte ich ab", soll da zu lesen gewesen sein.

Am Tattag erhielt der 24-Jährige laut Aussage am Abend einen Anruf von einem Bekannten, ob er mit ihm "eine rauchen" wolle. Man fuhr zu jenem Parkplatz und quatschte zunächst zu viert, dann zu dritt. Dann tauchten die Angeklagten auf, erzählte das Opfer. Der ältere Angeklagte habe ihn angeschrien, er habe ihn zurückgeschubst, dann seien die Brüder mit Fäusten auf ihn losgegangen. Ob auch der 26-Jährige auf ihn eingeschlagen hat, wusste der Zeuge nicht sicher. Nachdem ein anderer beschwichtigte, sollen die Brüder ein Stück weggegangen sein. Der Zeuge schrie wütend hinter ihnen her. Der Jüngere soll daraufhin ein Messer gezogen und gerufen haben: "Ich stech ihn jetzt ab." Beide sollen auf ihn zugerannt sein, der Ältere habe ihn auf eine Automotorhaube gedrückt, der Jüngere habe auf ihn eingestochen. Nachdem ihm ein anderer zur Hilfe kam, der dabei auch verletzt wurde, schleppte sich das Opfer über die Straße. Nach seiner Aussage wollten ihm die Brüder folgen, als ein älterer Mann vorbeiradelte. Darauf seien die Angeklagten geflüchtet, der Jüngere soll geschrien haben: "Der soll verrecken."