Ravensburg Online-Plattform "Dual Home" hilft Studenten bei Wohnungssuche

Studieren statt Wohnungssuche: Studenten der Wirtschaftsinformatik an der Dualen Hochschule Ravensburg haben die Online-Plattform "Dual Home" entwickelt. Sie schlägt dualen Studenten Tauschpartner während Praxis- und Theoriephasen vor, die die leer stehenden Wohnungen oder Zimmer nutzen. So soll die Wohnungssuche einfacher gemacht werden. Das kostenlose Angebot richtet sich nicht nur an Studenten.

Ravensburg – Ein duales Studium macht Studenten in drei Jahren nicht nur zum Bachelor, sondern auch zum Umzugsexperten. Studenten der Wirtschaftsinformatik, Duale Hochschule Ravensburg (DHBW), haben die Online-Plattform "Dual Home" konzipiert, über die Studenten Wohnungen suchen und vermitteln können. Dies geht aus einer Mitteilung der DHBW hervor. Speziell für die Studierende bietet Dual Home zusätzlich eine Vermittlung, die Wohnungspartner aus den versetzten Theorie- und Praxisphasen zum Tausch vorschlägt.

Niels Jung hat bis Oktober 2016 an der DHBW Ravensburg studiert, während sein Partnerunternehmen seinen Sitz in Hamburg hatte. Das hat den ehemaligen Studenten der Wirtschaftsinformatik auf die Idee gebracht, Dual Home als Wohnungsportal für Studenten zu entwickeln. Viele Studierende sind permanent am Umziehen. Das könnte manchmal ganz einfach sein. Denn während die Hälfte der Studenten gerade in Ravensburg Theorie büffelt, ist die andere Hälfte in der Praxisphase im Unternehmen.

Das kostenlose Angebot steht mittlerweile bereit. Hier können sowohl Vermieter ihre Angebote eingeben, als auch Wohnungssuchende fündig werden. Weil viele der Studenten zwar in Ravensburg studieren, aber über ganz Deutschland verstreut in ihren Firmen in der Praxis sind, beschränkt sich der Service nicht allein auf die Region Bodensee-Oberschwaben. Die Nutzer können die Eckdaten ihres Studiums, also die Theorie- und Praxisphasen, eingeben und das System schlägt mögliche Tauschpartner vor. Das Angebot ist zwar auf dual Studierende zugeschnitten, kann aber von jedem genutzt werden. Das Ziel: Der Studierende muss während seines Studiums keine Wohnung mehr suchen, denn die Partner tauschen quartalsweise oder halbjährig ihre Wohnungen.

Dank der Unterstützung von Professor Frank Lehmann, Studiengangsleiter Wirtschaftsinformatik an der DHBW Ravensburg, erhielt das Projekt in diesem Jahr Verstärkung durch drei angehende Wirtschaftsinformatiker: Verena Schober, Karl Doose und Marcel Schwarz. Sie testen die Funktionen, entwickeln sie weiter und kümmern sich um das Marketing. „Bei Dual Home wird vor allem die Suche nach Tauschpartnern in den Vordergrund gerückt, eine gute Lösung also für duale Studenten“, sagt Marcel Schwarz.

Informationen im Internet: