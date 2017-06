Ravensburg Oberschwabenhalle feiert die fünf Wise-Guys-Jungs

Ausverkauftes Konzert der Kölner a-cappella-Band in Ravensburg begeistert.

Vier Minuten nach Beginn gab es den ersten starken Applaus, nach 12 Minuten stand das Publikum – in der Ravensburger Oberschwabenhalle begeisterten am Donnerstag die Wise Guys und sagten Tschüss.



Das Konzert war eines des letzten der Abschiedstour des Quintetts, die am 16. Juli in Regensburg enden wird. In Köln finden sich die Wurzeln dieses Sänger-Quintetts, das vor 25 Jahren die Auffahrt zur Erfolgsautobahn schaffte. Das Tempo, das Bandchef "Dän" Daniel Dickopf gleich zu Beginn an den Tag legte, nahm die Stimmung in der Halle bestens auf. Um nach den ersten krachenden, temporeichen Stücken auch den nachdenklichen Kompositionen Raum zu geben.



Der in Ravensburg zu hörende Querschnitt durch das musikalische Schaffen der Band des vergangenen viertel Jahrhunderts nahm das Publikum mit und hielt die gute Stimmung auf stets hohem Niveau. Diese Werkschau machte auch deutlich, dass es dem Quintett immer wieder gelang, aktuelle Trends in die Stücke einzuflechten und so keine Patina auf den Melodien ansetzen zu lassen. Das Stück "Schiller" käme ohne die Anleihen bei Michael Jackson eben nicht so gut über die Rampe – das gilt sowohl für den Gesang wie für die Bühnenshow. Auch Rap-Elemente wurden geschickt in die Show eingeflochten. So können die Wise Guys immer noch auf ein Publikum blicken, das vom Kind bis zum gemeinsam ergrauten Jungsenior reicht.



Für den Nachhauseweg hatte Daniel Dickopf noch eine politische Botschaft parat: "Geht im September wählen, aber auf keinen Fall die AfD". Die Band sei deswegen in den sozialen Netzwerken angegriffen worden, schilderte er. Vor und in der Halle waren zahlreiche Sicherheitskräfte zu sehen. Möglicherweise wird Dickopf den Ravensburgern im nächsten Jahr erneut eine politische Botschaft mitgeben. Mit der Nachfolge-Band "Alte Bekannte" wird er im dortigen Konzerthaus singen.