Ravensburg Nach Sturm dauern Reparaturarbeiten am Stromnetz Ravensburg an

Nach Sturm dauern Reparaturarbeiten am Stromnetz Ravensburg an

Nach Sturmschäden am Hochspannungsmast bei Ravensburg lässt die EnBW-Tochter Netze BW Notgestänge errichten. Laut Mitteilung soll eine Leitung schnell wieder in Betrieb gehen.

Die Netze BW errichtet ein Notgestänge an der Hochspannungsleitung zwischen den Umspannwerken Ravensburg und Baindt. Es soll den durch das Unwetter beschädigten Mast bis zum Jahresende provisorisch ersetzen. Laut Mitteilung will die EnBW-Tochter noch am Donnerstag einen der beiden abgeschalteten Stromkreise wieder in Betrieb nehmen.

Im Anschluss werde die Netze BW die obere Hälfte des rund sieben Tonnen schweren, gestauchten Masts mit den beiden Traversen abtragen. Die Inspektion zuvor hatte ergeben, dass der untere Teil nicht beschädigt ist und weiter verwendet werden kann. Ende 2017 soll der Neubau beendet sein. Dann könne auch der zweite Stromkreis wieder in Betrieb gehen. Dessen Leitungen werden bis dahin auf dem Stumpf des beschädigten Masts aufgehängt und bleiben freigeschaltet.

Eine ganze Baumreihe hatte der Sturm am Freitagabend entwurzelt und in die Hochspannungsleitung stürzen lassen, die die beiden Umspannwerke (UW) verbindet. Die Seile waren dabei zwar nicht gerissen, aber durch den Druck bis fast zum Boden gedrückt worden. Das hatte neben einem Kurzschluss zur Folge, dass der etwa vierzig Meter hohe, nächstgelegene Mast oberhalb der Mitte gestaucht wurde. Zudem ist keiner der sechs Isolatoren mehr verwendbar.

Trotz des ungünstigen Zugangs und des aufgeweichten Bodens in dem Gehölz nahe der Schussen war es dem THW Weingarten noch im Verlauf des Wochenendes gelungen, die Leitungen von den Baumstämmen und Ästen zu befreien. Sofort im Anschluss hatten Experten der Netze BW die Schäden inspiziert und die Entscheidung getroffen, in rund vierzig Meter Entfernung schnellstens ein Notgestänge zu installieren. Es wird drei Leiterseile tragen damit einen der beiden Stromkreise wieder herstellen. Der soll noch am Donnerstag in Betrieb gehen und die so für ausreichende Versorgungssicherheit sorgen.

Am Mittwochmorgen hat die Spezialfirma C’team aus Ummendorf mit den Arbeiten begonnen. Das Notgestänge kommt aus dem UW Dellmensingen (Stadt Erbach). Die Isolatoren aus dem Lager beim Kraftwerk Altbach.