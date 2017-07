Ravensburg Mutmaßlicher Mord im Schussental: Langer Prozess um Schuld und Sühne

Der Tag des mutmaßlich als Suizid getarnten Mordes im Schussental jährt sich am Montag. Nach 18 Verhandlungstagen vor dem Landgericht Ravensburg ist noch kein Urteil in Sicht. Unser Gerichtsreporter beleuchtet umfassend die Hintergründe dafür.

Am Montag ist es genau ein Jahr her: am 10. Juli 2016 frühmorgens wurde die 43-jährige Monika D. (Name geändert) im Schlafzimmer ihres Hauses, ein paar Kilometer von Ravensburg entfernt, vermutlich im Schlaf überwältigt, bis zur Agonie gewürgt, anschließend in den Heizungskeller geschleppt und dort in die Schlinge eines Kälberstricks gelegt. Ein Mord als Suizid getarnt? Oberstaatsanwalt Franz Josef Diehl ist überzeugt, dass der 46-jährige Ehemann der Täter war. Nach 15 Jahre Ehe und drei Kindern lebte das Paar in Trennung. Hinter der Fassade oberschwäbischer Bürgerlichkeit muss sich abgrundtiefer Hass und Streit um Schuld und Geld und verletzte Gefühle aufgestaut haben. Deshalb soll der Ehemann an jenem Wochenende mit den drei Kindern ins bayerische Erding gereist sein, allein mit dem Ziel, als die Kinder fest schliefen, zurückzufahren, die Ehefrau zu töten und danach frühmorgens wieder im Hotel in Erding anzukommen, so der Vorwurf der Anklage.

Nach 14 Verhandlungstagen hatte Ankläger Diehl erklärt, er könne jederzeit plädieren, soll heißen, für ihn gäbe es keine Zweifel an der Schuld des seit 15. März vor dem Ravensburger Landgericht stehenden Mannes. Der Oberstaatsanwalt erinnert an die 18 Leitzordner, voll mit Zeugenaussagen, Ermittlungsergebnissen und Gutachten, die nach dem sogenannten Unmittelbarkeitsprinzip in der Hauptverhandlung dargelegt und erörtert werden müssen. Diehl: "Das Gericht ist gehalten, umfassend den Sachverhalt aufzuklären“. Und dies sei längst geschehen. Aber jetzt, nach 18 Prozesstagen scheint ein Ende, sprich ein Urteil, immer noch nicht in Sicht. Das mit Spannung erwartete Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen Hermann Assfalg vom Zentrum für Psychiatrie (ZfP) wird immer wieder verschoben.

Bis zu den Plädoyers scheint es noch lange hin. Denn der immer schwarz gekleidete Angeklagte und seine Verteidiger Hans Bense (Stuttgart) und Nicolas Doubleday (Konstanz) stellten immer neue Beweisanträge, forderten neue und zusätzliche Sachverständigengutachten oder lehnten den Vorsitzenden Richter Jürgen Hutterer wegen Besorgnis der Befangenheit ab. Apropos Doubleday: der Wahlverteidiger hat vergangene Woche überraschend gegenüber dem SÜDKURIER erklärt, er wisse nicht, ob der noch einmal zu einer Verhandlung erscheine.

An dieser Stelle darf daran erinnert werden, dass es in mehr als 30 Jahren am Landgericht Ravensburg nur einen Prozess gab, der länger und aufwendiger geführt wurde. Es war das Strafverfahren gegen den Ex-SS-Offizier und späteren Zeitungsredakteur Julius Viel, der nach 35 Verhandlungstagen wegen siebenfachen Mordes an KZ-Häftlingen zu 12 Jahren Haft verurteilt worden war. Rechtskräftig wurde das Urteil nie, da Viel vor einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) über die Revision gestorben war.

Im jetzigen Mordprozess spielt Richter Jürgen Hutterer eine besondere Rolle. Er ist der Vorsitzende der fünfköpfigen 1. Strafkammer und hat alle großen Prozesse der vergangenen Jahre am Landgericht geleitet. Aber im Oktober geht Hutterer in den Ruhestand, mit dann 68 Jahren an der für Richter geltenden Altersgrenze. Was den meisten Zuhörern in diesem Zusammenhang entgeht: ganz außen am Richtertisch sitzt ein unscheinbarer Mann, der das Geschehen geradezu unbeteiligt verfolgt: Jörg Pohlmann ist der sogenannte Ergänzungsrichter, der einspringen müsste, sollte sich das Verfahren über Oktober hinaus dahinschleppen.

Hutterer ist indes anzumerken, dass er diesen, seinen letzten großen Prozess bis zum Ende, sprich Urteil, durchstehen will. Und so reagiert er ohne erkennbare Gemütsregung auf immer neue Beweisanträge und gegen ihn persönlich gerichtete Befangenheitsanträge, wohl wissend, dass der Angeklagte und seine Anwälte womöglich schon „Munition“ für eine spätere Revision sammeln oder auf Fehler spekulieren.

Am Bundesgerichtshof geht es allerdings nur darum, ob ein Urteil verfahrensrechtlich ordnungsgemäß zustande gekommen ist. Juristen haben da bei Hutterer keine Zweifel. Der will ein wasserdichtes Urteil sprechen, heißt es salopp. Wann und wie das lautet, mag niemand voraussagen. Am kommenden Donnerstag ist der nächste, der 19. Verhandlungstag im Saal 1 des Ravensburger Landgerichts.