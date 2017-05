Ravensburg Mutmaßlich Suizid der Ehefrau vorgetäuscht: DNA-Spuren führen zu Mordanklage

Eine Sachverständige hat Hautpartikel eines Mordangeklagten an drei Fingern seiner toten Ehefrau nachgewiesen. Die DNA-Funde erhärten die These des Gerichtsmediziners, dass die 43-Jährige erwürgt und zur Vortäuschung eines Suizids im Heizungskeller erhängt wurde.

Sie spielen in vielen Verfahren eine Rolle, oft sogar entscheidend: die DNA-Spuren, vereinfacht als genetischer Fingerabdruck eines Menschen übersetzt. Im Ravensburger Mordprozess gegen einen 46-jährigen Betriebswirt aus einer Gemeinde am Rande des Schussentals wurden dessen DNA-Spuren an drei Fingern seiner toten Ehefrau entdeckt. Die Spuren am Daumen, dem rechten Zeigefinger und Mittelfinger können die These des renommierten Gerichtsmediziners Professor Stefan Pollak (Freiburg) erhärten, der vor Tagen erklärt hatte, die 43-jährige Mutter von drei Kindern sei nach seinen Erkenntnissen in der Nacht zum 10. Juli 2016 in ihrem Schlafzimmer erwürgt, dann in den Heizungskeller geschleppt und dort zur Vortäuschung eines Suizides erhängt worden.

Es sind entscheidende Indizien, die die Sachverständige Dr. Anja Honegger am frühen Nachmittag dieses neunten Prozesstags mit vielen Zahlen und Grafiken vorträgt. Vier Untersuchungsberichte hat die 32-jährige DNA-Gutachterin des Landeskriminalamts in Stuttgart verfasst. Es ging um Spurensuche am Opfer. Fingernägel wurden dazu abgeschnitten. Von Wattestäbchenabrieb, Misch- und Hauptspuren ist die Rede. Am wichtigsten aber für die fünfköpfige Schwurgerichtskammer ist die nüchterne Feststellung, dass eindeutige DNA-Spuren des Tatverdächtigen an drei Fingern des Opfers nachweisbar sind. Hinweise auf ein Sexualverbrechen verneint die Gutachterin. Die Aussagen und Erklärungen hinterlassen auch Spuren beim Angeklagten und seinen Verteidigern Hans Bense (Stuttgart) und Nicolas Doubleday (Konstanz): Der Angeklagte wirkt erschöpft, gähnt mehrmals oder schnippst mit dem Kugelschreiber und gibt sich, als interessiere ihn die Aussage der Gutachterin nicht sonderlich.

Die Verteidiger hingegen stellen sachlich- zurückhaltend wenige Fragen. Sehr viel emotionaler ging es am Vormittag im Saal eins des Ravensburger Landgerichts zu. Da berichtet der Vorsitzende des örtlichen Schützenvereins von eher sporadischen Schießübungen des Neumitglieds. Dann ist Thema – wieder einmal – ein Tonband, mit dem der Ehemann heimlich aufgenommene „Sexual-Geräusche“ nachweisen will. Allgemeine Erleichterung, als zu hören ist, dass statt sechs Stunden jetzt „nur“ etwa 90 Minuten abgehört werden sollen.

Und immer wieder die haltlose Unterstellung des Angeklagten, seine Ehefrau habe ein inzestuöses Verhältnis zum eigenen Vater unterhalten. Das hatte er auch in einem ersten Telefonat einem Rechtsanwalt erzählt, der als Zeuge auftrat und von seinem Eindruck spricht, der Anrufer habe seinerzeit „sehr eingeschränkt“ gewirkt. Der Anwalt soll vereidigt werden, fordert der Angeklagte. Der Vorsitzende Richter, Jürgen Hutterer, lehnt das ebenso ab wie den Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit, als die Hausärztin im Zeugenstuhl Platz nimmt. Und dann die Szene, als eine Freundin der Getöteten berichtet, wie „super drauf und gelöst“ die Freundin seinerzeit gewesen sei. Der Angeklagte fragt nach „dem neuen Freund“ seiner Ehefrau, nach angeblichen Beziehungen mit Musikerkollegen und ob sie sich „gern von Männern hat ansprechen lassen“. Jetzt würde man den psychiatrischen Sachverständigen Dr. Hermann Assfalg gerne über krankhafte Eifersucht eines Narzissten befragen. Aber dessen Eindrücke wird er nur vor Gericht ausbreiten. Der Angeklagte lehnt jeden Kontakt mit Assfalg ab.