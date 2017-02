Ravensburg Museum Ravensburger weiter auf Erfolgskurs

Das Museum verzeichnete 2016 ein Besucherplus von fünf Prozent. Mit „Bubbleheads #3“ von Rainer Weishaupt gibt es ab 1. Juni erstmals eine Sonderausstellung.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Beim Begriff "Museum" denkt man an hohe Räume mit Gemälden und Skulpturen oder effektvoll beleuchtete Exponate in Glasvitrinen. Nicht selten erspähen die Besucher auch Schilder wie "Bitte Ruhe". Ganz anders sieht das aber im "Museum Ravensburger" aus. Dort, wo im Jahr 1887 Otto Maier die Grundlagen eines heute weltweit erfolgreichen Konzerns legte, wird tagtäglich beste Spielelaune versprüht und die Marktstraße 26 ist eines der wichtigsten Häuser im Ravensburger Museumsviertel. Rund 40 000 Besucher wurden 2016 verzeichnet, das bedeutet ein Plus im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent. "Das war wieder einmal ein erfolgreiches Jahr für uns und bestätigt unser Konzept", zieht Carlo Horn, Geschäftsführer der Ravensburger Freizeit- und Promotion GmbH Bilanz.

Beachtlich sind da auch die einzelnen Parameter, welche zudem die Vielseitigkeit dieses Museums unterstreichen. Neben den normalen Besuchen von Familien oder Einzelpersonen wurden 100 Schulklassen und Kindergartengruppen verzeichnet, zudem wurden die freundliche Atmosphäre der Räumlichkeiten für persönliche Feierlichkeiten genutzt. So luden 32 Kinder ihre Freunde zu einer kleinen Geburtstagsparty sein, außerdem gaben sich zwölf Brautpaare im externen Trauzimmer der Stadt Ravensburg das Ja-Wort. Besonders hoch frequentiert ist das Museum Ravensburger in den Sommerferien. "Mit 7400 Besuchern war der August unser stärkster Monat", erklärt Carlo Horn. Das bestätigt auch der detailliertere Blick auf die Gäste: 71 Prozent sind Urlauber aus Deutschland und dem europäischen Ausland, die in der Region Bodensee-Oberschwaben ihre Ferien verbringen – ein Drittel davon sind Kinder.

Dass ein Museum mit dieser Zielgruppe ein besonders Konzept auf die Beine stellen muss, versteht sich von selbst. Die Besucher können viele spannende Details und Informationen aus der Erfolgsgeschichte des berühmten blauen Dreiecks der Ravensburger Spiele und Bücher entdecken – auf interaktive Art und Weise. So können die Kids ihren Museumsrundgang mit den 25 Stationen in Form einer "tiptoy"-Rallye gestalten und mit dem sprechenden Stift die Welt der Spiele erkunden. Da Erwachsene gerne auf den Audio-Guide zurückgreifen, führte das Museum auch ein Multimedia-Ticket ein, das zum Eintrittspreis auch die innovativen Zusatzangebote im Komplettpaket beinhaltet. Besonders gut kommt bei den Besuchern auch an, dass man die Spieleklassiker von einst wie auch Neuheiten vor Ort ausprobieren und ohne Zeitdruck spielen kann.

Erstmals gibt es im Museum Ravensburger eine Sonderausstellung. Vom 1. Juni bis 3. Oktober zeigt der in Oberschwaben bestens bekannte Künstler und Grafiker Rainer Weishaupt seine Ausstellung "Bubbleheads #3". Angeregt wurde er dabei von den "Kopffüßlern", wie die ersten Zeichenversuche von Kleinkindern genannt werden, wenn sie Menschen darstellen. Für diese und künftige Sonderausstellungen wurde auch eigens ein Raum des früheren Verlagsgebäudes renoviert.