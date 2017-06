Ravensburg Mordprozess gerät in Terminnot

Der Konstanzer Wahlverteidiger eines des Mordes an seiner Frau Angeklagten ist über seine weitere Teilnahme unentschlossen. Unterdessen hat der Angeklagte weitere Beweisanträge angekündigt.

Der Prozess gegen einen 46-jährigen Mann aus der Nähe von Ravensburg, der seine Ehefrau ermordet und die Tat als Suizid getarnt haben soll, gerät zunehmend in Terminnot. Am gestrigen 18. Verhandlungstag kündigte der Pflichtverteidiger Hans Bense (Stuttgart) an: „Herr XY hat noch einen ganzen Stapel von Anträgen!“ Oberstaatsanwalt Franz Josef Diehl sprach gereizt von „Anträgen ins Blaue hinein“.

Wahlverteidiger erscheint nicht

Verwunderung auch darüber: Der Konstanzer Wahlverteidiger Nicolas Doubleday erschien nicht zur Verhandlung in Ravensburg. Der Angeklagte sagte auf Befragen, er kenne die Gründe nicht. In der folgenden Prozesspause erreichte der SÜDKURIER den Anwalt in seinem Büro in Konstanz. Zu den Gründen seines Nichterscheinens wollte sich Doubleday nicht äußern, sagte jedoch, ob er noch an einer Verhandlung teilnehmen werde, wisse er noch nicht. Prozessbeobachter vermuten, der Angeklagte könne den Wahlverteidiger nicht mehr bezahlen. Die Kosten eines Pflichtverteidigers werden von der Staatskasse übernommen.

Jede Menge neue Anträge

Nachdem der Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter Jürgen Hutterer gestern als unbegründet zurückgewiesen wurde, richtete der Angeklagte deswegen eine Beschwerde an das Obergericht in Stuttgart. Zu den neuen Anträgen zählt ein Sachverständigengutachten zu seinen DNA- Spuren unter den Fingernägeln seiner getöteten Ehefrau, die, so der Angeklagte, vom Sofa in der Wohnung stammen könnten. Eine Videoaufnahme aus dem Tunnel Allach zeige überdies nicht das Fahrzeug des Angeklagten. Der Prozess wird in zwei Wochen fortgesetzt: Der nächste Verhandlungstermin ist der 13. Juli.