Ravensburg Mordprozess gegen Ehemann dauert länger

Im Mordprozess gegen einen 46-Jährigen, der seine Frau getötet haben soll, sagte am Dienstag ein weiterer Rechtsmediziner aus. Außerdem wurden die drei Kinder des Angeklagten nichtöffentlich befragt.

Ravensburg – Kein Ende ist in Sicht im Mordprozess gegen einen 46-jährigen Betriebswirt vor dem Ravensburger Landgericht. Das seit Jahren längste und aufwändigste Verfahren zum Tod der 43-jährigen Ehefrau dürfte bis in den Juli hinein dauern. Dabei scheint eindeutig erwiesen: Die Frau starb nicht durch Suizid, sondern wurde – vermutlich im Schlaf – erwürgt und dann in den Heizkeller des Hauses am Rande des Schussentals geschleppt und dort in die Schlinge eines Kälberstricks gelegt.

Entsprechende Verletzungen haben sowohl der Freiburger Rechtsmediziner Professor Stefan Pollak als auch sein Kollege Professor Frank Wehner (Tübingen) ausgewertet. Aber auch Wehner wollte sich gestern nicht exakt zum Todeszeitpunkt der Frau festlegen. „Das ist nicht minutiös zu bestimmen, im Gegensatz zu den Kollegen im Fernsehen“, sagte Wehner und spielte damit auf „TV-Kollege Prof. Boerne alias Jan Josef Liefers“ an. Die in ein Computerprogramm eingegebenen Ermittlungsergebnisse Wehners ergaben ein Zeitfenster zwischen Samstag und Sonntag. Sie widersprechen nicht den Indizien, wonach der Angeklagte nachts von Erding ins Schussental fuhr, dort seine Ehefrau tötete und dann wieder zurück zu den in einem Hotelzimmer schlafenden drei Kindern kam, so die Anklage.

Die Kinder wurden gestern fast fünf Stunden vernommen. In der nichtöffentlichen Sitzung befragte der Vorsitzende Richter Jürgen Hutterer die Kinder, die in einem separaten Raum untergebracht waren, über eine Videoleitung zu ihren Erinnerungen zu dem Wochenendtrip in das bayerische Erlebnisbad. Der angeklagte Vater durfte keine Fragen persönlich an die Kinder richten.

Dessen Verteidiger Hans Bense (Stuttgart) und Nicolas Doubleday wollten vom psychiatrischen Sachverständigen Dr. Hermann Assfalg vorab eine schriftliche Fassung seines Gutachtens. Dieser verwies auf das Problem, dass der Angeklagte jedes Gespräch (Exploration) mit ihm abgelehnt hatte und auch im Prozess keine Fragen des Psychiaters beantwortete. Assfalg sagte: "Ohne Angaben wird das schwierig." Ein Gutachten soll es gleichwohl am 21. Juni geben. Und Richter Hutterer vermerkte fast am Rande, in dem Prozess könne der Tatbestand der Heimtücke „zugrunde gelegt werden“.

Die Verhandlung wird am Donnerstag, 1. Juni, fortgesetzt.