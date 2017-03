Zweiter Tag im Mordprozess gegen einen 46-jährigen Betriebswirt aus einer Schussentalgemeinde: Die Anklage wirft ihm vor, im Juli 2016 die getrennt von ihm lebende Ehefrau und Mutter von drei Kindern gewürgt und später im Heizungskeller erhängt zu haben. Nun traten Freundinnen der Frau als Zeuginnen auf und der Kriminalbeamte, der die Ermittlungen und Vernehmung des Angeklagten geführt hatte. Dabei wurden belastende Indizien bekannt.

Für die erste Zeugin war der Gedanke unvorstellbar: "Suizid – um Gottes Willen, niemals…“ Die Frau schüttelt den Kopf und berichtet dem Vorsitzenden Richter Jürgen Hutterer, die beiden Frauen hätten sich doch noch am Sonntag treffen wollen. Auch zwei andere Freundinnen schildern die Getötete als „lustigen Menschen“, außerordentlich hilfsbereit und eine Art „Übermutter“. Aber da gab es auch gravierende Eheprobleme bis hin zur irreparablen Trennung und düstere familiäre Belastungen. Tage vor ihrem Tod soll sie zu einer Freundin gesagt haben: "Ich weiß nicht, wie das enden soll. Hoffentlich nicht wie in Untereschach.“ In der Ravensburger Teilgemeinde waren eine Woche zuvor eine Thailänderin und ihre zwei Töchter vom Ehemann ermordet worden.

Zum gestrigen zweiten Prozesstag gehören aber auch die Berichte von schweren Spannungen zwischen dem angeblich „chronisch eifersüchtigen“ Ehemann und dem Vater der Getöteten. Der sei vom Angeklagten wegen angeblich sexueller Übergriffe an der eigenen Tochter angezeigt worden. Dafür gab es nicht den geringsten Hinweis. Sogar einen bis heute unaufgeklärten Mord aus den 70er-Jahren habe er dem Schwiegervater zugetraut. Und wegen seiner Zweifel habe er einen Vaterschaftstest der drei Kinder veranlasst. Das Ergebnis: Die Kinder sind vom Angeklagten. Der sitzt gestern ganz in Schwarz gekleidet und stumm neben seinem Pflichtverteidiger Hans Bense aus Stuttgart. Einziger Hinweis auf seine Gemütslage ist das ständige Kneten von Zeigefinger und Daumen.

Im komplett gefüllten Gerichtssaal ist mehr als eine Stunde absolute Stille, als der ermittlungsführende Kriminalbeamte erste Erkenntnisse schildert. Denn zusammen mit den drei Kindern war der Angeklagte an jenem Wochenende ins Erlebnisbad Galaxy Erding gefahren und hatte nach einem anstrengenden Samstag ein Hotelzimmer bezogen. Von einer Fischmahlzeit am Abend habe er angeblich nachts Bauchschmerzen bekommen und deshalb nach einem Tee in einer Hotelbar gesucht. Vergeblich.

Aber da gibt es die Auswertung von Videoaufnahmen am Hoteleingang. Danach hat der Mann das Hotel um 0.20 Uhr verlassen und ist um 5.55 Uhr morgens wieder ins Hotel zurückgekommen. Die drei Kinder schliefen derweil fest. Und in derselben Nacht wurde ein Auto mit genau derselben Werbeaufschrift und Heckaufklebern in zwei Tunnels zwischen Erding und dem Schussental erfasst. Hin- und Rückfahrt wurden aufgezeichnet und das Zeitfenster könnte für die Tat genügt haben. Darauf angesprochen soll der Angeklagte zum Kripomann gesagt haben: "Das kann nicht sein…“ Im Übrigen will er keine Fragen des psychiatrischen Sachverständigen Hermann Assfalg beantworten. Der Prozess wird am 28. März fortgesetzt.