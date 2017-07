Ravensburg Mordprozess: Angeklagter ist laut Gutachter voll schuldfähig

Im Ravensburger Mordprozess spricht ein psychiatrischer Gutachter von einer schwerer Persönlichkeitsstörung des 46-jährigen Angeklagten, dennoch sei dieser voll schuldfähig.

Gutachter sprechen kein Urteil. Aber sie können mehr oder weniger zur Urteilsfindung beitragen. Und sie können Angeklagte und ihre Psyche erklären helfen. Das gilt auch für Hermann Assfalg, 58, Psychiater am Zentrum für Psychiatrie Weissenau (ZfP). Dieser attestierte dem 46-jährigen Angeklagten am 20. Prozesstag vor dem Ravensburger Landgericht zwar eine „paranoide Persönlichkeitsstörung in schwerer Ausprägung“, eine eingeschränkte Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit aber verneinte der Gutachter. Soll heißen: voll schuldfähig. Dem Betriebswirt wird vorgeworfen, seine Ehefrau im Juli 2016 ermordet und ihren Suizid vorgetäuscht zu haben.

Der Angeklagte wirkte während des 108 Minuten dauernden Vortrags von Assfalg gelegentlich amüsiert, aber auch aufgebracht und in sich gekehrt. Er sprach immer wieder mit seinem Verteidiger Hans Bense (Stuttgart). Jede Art von Gespräch mit dem Psychiater hatte der Angeklagte im Vorfeld des Prozesses verweigert. Auch Fragen wollte er dem Sachverständigen keine beantworten. So war Assfalg auf Erkenntnisse aus dem seit März laufenden Verfahren und auf Inhalte der vielen Aussagen von Zeugen angewiesen. Danach stellte der Gutachter eine ganze Reihe von Hinweisen auf eine schwere Persönlichkeitsstörung fest: die hohe Empfindlichkeit und das Nachtragen weit zurückliegender Kränkungen. Ein starkes Beharren auf Behauptungen wie angeblich belastende Inhalte gegen seine Ehefrau auf heimlich aufgenommenen Tonbändern. Die Komplottvorwürfe gegen Verwandte und Ermittler und das „beharrliche Bestehen auf der eigenen Meinung von querulatorischem Ausmaß“.

Assfalg erinnerte an das extreme und ständige Misstrauen gegenüber der sexuellen Treue seiner Ehefrau und der „völlig abstruse Vorwurf“ eines Inzests zwischen Ehefrau und Vater, der die familiäre Bindung völlig zerrüttete, wie der Psychiater sagte. Das alles, so seine Einschätzung, habe sich in den letzten zwei Jahren gesteigert und ausgeprägt, eine Beobachtung, die auch Angehörige teilen. Auf der anderen Seite stellte Assfalg jedoch auch bei dem Angeklagten ein „sehr kontrolliertes Verhalten“ fest und verneinte eine „Symptom-Tat“. Seine Schlussbemerkung: “Die gutachterlichen Äußerungen beruhen auf Annahmen und sind von der Kammer umfassend zu prüfen.“

Danach gab es Vorwürfe von Pflichtverteidiger Bense, der nach dem Ausscheiden des Konstanzer Anwalts Nicolas Doubleday seine Verteidigung durch das nur mündlich abgegebene Gutachten erschwert sah. Aber plötzlich brachte er einen neuen Aspekt in die Diskussion. „Was passiert, wenn die Ehefrau ihm Versagen unter anderem in der Ehe vorwirft und er springt ihr an den Hals?“, wollte Bense vom Gutachter wissen. Und: „Kann eine vorausgegangene Kränkung eine verminderte Steuerungsfähigkeit bedeuten?“ Und dann war er da, der Begriff „Affekt“ und „affektive Handlung?“ Gutachter Assfalg wollte sich auf diese Fragen nicht einlassen. Vorsitzender Richter Jürgen Hutterer bilanzierte: “Der Angeklagte ist geistig gesund.“

Der Prozess wird am Donnerstag, 27. Juli, fortgesetzt.