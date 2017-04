Ravensburg Morddrohungen in der Haftanstalt Hinzistobel

Im Prozess gegen einen 46-Jährigen, der seine Ehefrau ermordet haben soll, ist es am sechsten Verhandlungstag im Landgericht Ravensburg um Vorfälle in der Justizvollzugsanstalt Hinzistobel gegangen. Der Angeklagte berichtete, er habe in der Haftanstalt Morddrohungen erhalten. Er fürchte um sein Leben und wolle in ein anderes Gefängnis verlegt werden. Der Gefängnisleitung waren die Vorfälle "völlig neu", wie der Vorsitzende Richter nach Rücksprache mit dem Anstaltsleiter erklärte.

Der Stuttgarter Strafverteidiger Hans Bense sprach von „besorgniserregenden Vorfällen“ in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hinzistobel bei Ravensburg. Sein wegen Mordes an seiner Ehefrau angeklagter Mandant sei massiv mit dem Tod bedroht worden. Der 46-Jährige berichtete vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Ravensburg, an seiner Arbeitsstelle im Gefängnis habe er einen Galgen aus Holz mit einem Gürtel als Schlaufe vorgefunden. Und vor seiner Zellentür sei ein Karton mit einer an einem Galgen hängenden Strichfigur gelegen.

Es ist der effektvoll platzierte Knalleffekt am sechsten Prozesstag im Saal 1 des Landgerichts: Höchst erregt berichtet der Angeklagte von den Drohungen und dass er um sein Leben fürchte. „Ich gelte als Kindermörder“, klagt der stets schwarz gekleidete Mann. Als ihn der Vorsitzende Richter Jürgen Hutterer nach Namen fragt, meint er, „der halbe Stock weiß davon“. Von Nazisymbolen einzelner Mitgefangener ist die Rede. Und der Angeklagte erinnert an den Dreifach-Mörder von Untereschach, der von einem Mithäftling schwer verletzt worden war und später Suizid beging. Richter Hutterer will jedoch wissen, ob sich der eingeschüchtert wirkende Mann an die Anstaltsleitung gewandt habe. Antwort: „Nö, was passiert denn da. Nichts!“ Dann wird der Karton mit der Zeichnung zum Richtertisch gebracht. Hutterer zieht einen gelben Gummihandschuh an und bemerkt lakonisch: „Die JVA Ravensburg. Das ist nicht Bullerbü...“

Es folgt eine halbstündige Prozesspause. Dann berichtet Hutterer von einem Telefonat mit dem JVA-Anstaltsleiter Thomas Mönig, den er darüber informiert habe, dass der Angeklagte um sein Leben fürchte und in eine andere Haftanstalt verlegt werden wolle. Für Mönig war das alles „völlig neu“, sagte der Richter. Aber jetzt würden „umgehend Sicherheitsmaßnahmen getroffen“. Über eine Verlegung könne jedoch noch nicht entschieden werden.

Dabei hatte der Prozesstag mit einem weiteren kleinen Paukenschlag begonnen. Morgens um neun sitzt neben dem Angeklagten ein neuer Strafverteidiger: Nikolas Doubleday, Anwalt in Konstanz und vom Angeklagten als Wahlverteidiger engagiert. „Für mich kam das auch völlig überraschend“, sagt Pflichtverteidiger Bense und wirkt wenig amüsiert über den „Zuwachs“, wie Hutterer lakonisch feststellt.

Angesichts solcher Scharmützel am Rande des Verfahrens soll nicht die womöglich auslösende Person vergessen werden. Wie ein Polizeimeister berichtet, habe die Notärztin damals, am 10. Juli 2016, im Haus in der Gemeinde am Schussenrand von „Ungereimtheiten“ bei der Aufnahme des angeblichen Selbstmords der Frau gesprochen, derweil der getrennt lebende Ehemann mit den drei Kindern in einem Hotel in Erding gewesen sein will. Eine Kommissarin vom Kriminaldauerdienst (KDD) präzisiert ihre Ermittlungen: „als wenn man die Frau in die Schlinge gelegt hätte“.

Und dass man die Hälfte eines Ohrsteckers im Schlafzimmer gefunden habe, sei „doch irgendwie komisch“. Und was ist mit den Hämatomen an Hals und Armen und „warum hängt sie sich nur mit Slip bekleidet auf“? Mehrfach ist der Begriff „komisch“ zu hören. Die Frau vom KDD fasst zusammen: „Gefühl und gesunder Menschenverstand sagen einem, da stimmt was nicht.“

Der Prozess wird am Dienstag und Mittwoch, 2. und 3. Mai, fortgesetzt.