Ravensburg Morddrohungen gegen Häftling in Justizvollzugsanstalt Hinzistobel

Ein wegen Mordes an seiner Ehefrau vor dem Landgericht Ravensburg angeklagter 46-jähriger Betriebswirt aus dem Schussental hat in der Justizvollzugsanstalt Hinzistobel Todesdrohungen erhalten. Dies ist im Zuge des Strafprozesses bekannt geworden.

An der Arbeitsstelle des angeklagten 46-Jährigen in der Justizvollzugsanstalt in Ravensburg-Hinzistobel sei ein Galgen aufgestellt, und vor der Zellentür ein Karton mit einer Zeichnung eines Mannes an einem Galgen abgelegt worden, teilte der Verteidiger Hans Bense (Stuttgart) am Dienstag dem Gericht mit. Bense sprach von „besorgniserregenden Vorfällen“. Anstaltsleiter Thomas Mönig bezeichnete die Vorwürfe gegenüber dem Vorsitzenden Richter Jürgen Hutterer als “völlig neu“.