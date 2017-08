Ravensburg Mordangeklagter ignoriert gesetzte Frist weiterhin

Der wegen Mordes an seiner Ehefrau angeklagte 46-Jährige aus dem Schussental hält sich nicht an die vom Landgericht gesetzte Frist zur Stellung weiterer Beweisanträge. Diese war auf den 9. August gesetzt worden.

Nachdem die Strafkammer am Mittwoch am 24. Prozesstag 15 Anträge abgelehnt hat – dies mehrfach mit dem Verweis, sie seien „ins Blaue hinein“ gestellt –, kündigte der Mann mit seinem Verteidiger Hans Bense (Stuttgart) an, weitere Anträge stellen zu wollen. Von eingeschränkter Verhandlungsfähigkeit nach einer Beinverletzung beim Fußballspielen im Gefängnis war nicht mehr die Rede.

Zur Erinnerung: Am Montag, 14. August, gab sich der Vorsitzende Richter Jürgen Hutterer erstaunt: "Eine Person fehlt“, stellte er nach einer Pause am Nachmittag fest. Die Erklärung lieferte der Verteidiger Hans Bense: Sein Mandant verweigerte die weitere Teilnahme am Prozess und blieb in der Arrestzelle des Ravensburger Landgerichts. Begründung: Der Mann habe Schmerzen und Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Die Verletzung belaste ihn und er fordere eine eingehende Untersuchung. Zuvor war er im Rollstuhl ins Gericht gebracht worden. Wie der SÜDKURIER aus zuverlässiger Quelle erfuhr, soll sich der Angeklagte im Gefängnis Hinzistobel beim Fußballspielen am Knie verletzt haben. Der zuständige Arzt der Justizvollzugsanstalt, ein Facharzt für Chirurgie, stellte in seiner Untersuchung eine Bänderdehnung fest und verordnete ein Schmerzmittel. Ob und welche Auswirkungen dies auf Körper und Psyche haben könne, veranlasste Pflichtverteidiger Bense zu intensiven Hinweisen an das Gericht.