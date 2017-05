Ravensburg Mittleres Schussental strebt gemeinsames Konzept für Mobilität an

Der Gemeindeverwaltungsverband Mittleres Schussental befragt die Bürger zum Thema Straßenverkehr. Ziel des Vorhabens ist ein gemeinsamer Verkehrsentwicklungsplan, der im Jahr 2019 beschlossen werden soll.

Im Ravensburger Rathaus wurde am Donnerstagnachmittag der integrierte Verkehrsentwicklungsplan (VEP) des Gemeindeverwaltungsverbands Mittleres Schussental (GMS) vorgestellt. "Es geht um insgesamt fünf Gemeinden und wir machen uns gemeinsam auf den Weg", sagte Dirk Bastin, Baubürgermeister von Ravensburg. Nach den Vorarbeiten geht es kommende Woche los mit einer Haushaltsbefragung, die in den fünf Gemeinden verteilt wird, weiter über verschiedenste Veranstaltungen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen bis zur Zusammenführung der Ergebnisse im Herbst 2018. In der Verbandsversammlung beschlossen werden soll der Plan 2019. "Es geht auch darum, das mittlere Schussental mit der Umgebung zu verknüpfen", erklärte Bastin, was bedeutet, auch Nachbargemeinden können sich einbringen.

Mobilität, Umwelt und Lebensqualität sowie Technologie seien entscheidende Themen für die Zukunft. Nach Ansicht des Baubürgermeisters stehe man heute vor einer "Zeitenwende". Es gehe darum, diese gemeinsam zu gestalten. Denn "sonst verpassen wir eine Riesenchance". Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, diesen Prozess anzugehen. "Verkehr endet nicht an den Gemeindegrenzen", so Bastin, und: "Wir müssen Verkehrsprojekte ganzheitlich denken." Das bedeute, alle Aspekte der Mobilität zu berücksichtigen. Vorgegebene Szenarien des VEP sind "CO 2 -neutrales Schussental" und "Massive Stärkung des Umweltverbunds" der Kommunen. Der Verkehrsentwicklungsplan soll eine Leitlinie bis 2030 werden.

Für die Entwicklung des Verkehrsentwicklungsplans sollen möglichst viele Aspekte eingebracht werden. Bastin betonte: "Es geht darum, nicht nur unsere Gedanken einzubringen, sondern auch die der Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen Beteiligung, keine Anhörung."

Eine entscheidende Grundlage sei, erst einmal herauszufinden: "Wie bewegen sich die Menschen in der Region?", so der Baubürgermeister. "Natürlich gibt es sehr, sehr viele Zahlen", erläuterte Dirk Kopperschläger, Prokurist und stellvertretender Fachbereichsleiter Verkehrsplanung, von der beauftragten Brenner Bernhard Ingenieure GmbH (Aalen): "Aber wie ticken die Leute?"

"Wie bewegen sich die Menschen heute und wie wollen sie sich in Zukunft bewegen", formulierte es Marianne Pfaffinger, Prokuristin bei der ebenfalls eingebundenen Green City Projekt GmbH (München), einer Umweltagentur, die auf Befragungen und Beteiligungen spezialisiert ist. Den Anfang macht die Befragung, in der die Bürger unter anderem zu einem Stichtag, Donnerstag, 18. Mai, befragt werden. "Zu welchem Zweck, mit welchem Verkehrsmittel sind Sie zu welcher Zeit mit welchem Ziel gefahren?", so lautet eine der Fragen. Daneben können die Befragten sich beispielsweise zu Themen wie Öffentlicher Personennahverkehr, Fuß- und Radwegsituation, Parken oder Verkehrssicherheit/-beruhigung äußern. Die Bürgermeister Helmut Grieb (Berg) und Günther A. Binder (Baienfurt) wiesen darauf hin, dass es in den kleinen Gemeinden auch andere Ärgernisse gibt, wie Umgehungs- und Schleichverkehr, der Weingarten oder Ravensburg zu vermeiden sucht. Kopperschläger hofft, dass etwa ein Viertel der Bevölkerung mitmacht. Um weitere Meinungsbilder zu erhalten, wird es eine Befragung der Unternehmen geben, neben Veranstaltungen für die Allgemeinheit, wie durch lokale Workshops in allen fünf Kommunen, auch für spezielle Gruppen: Jugendliche, Senioren oder Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.

Gemeindeverwaltungsverband

Der Gemeindeverwaltungsverband Mittleres Schussental (GMS) besteht aus den Städten Ravensburg und Weingarten sowie den Gemeinden Baienfurt, Baindt und Berg. Im Verbandsgebiet leben rund 90 000 Menschen. In Baienfurt und Berg waren vor dem Beschluss zu einem Integrierten Verkehrsentwicklungsplan (VEP) schon eigene Erhebungen angedacht, auf die jetzt verzichtet wird. Der VEP wird den Verband voraussichtlich etwa 400 000 Euro kosten. Ähnliche Projekte gab beziehungsweise gibt es in der Nachbarschaft bereits, beispielsweise in Friedrichshafen, Markdorf, Wangen oder Ulm.