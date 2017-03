Ravensburg Mehr Arbeit für Staatsanwaltschaft in Ravensburg

Die Zahl der Strafverfahren, die in der Staatsanwaltschaft Ravensburg im Jahr 2016 bearbeitet wurden, stieg um 2,8 Prozent. Entlastung verspricht sich die Behörde durch zwei zusätzliche Staatsanwälte, die zugesagt wurden. Die Zahl der Kapitalverbrechen stieg 2016 zwar drastisch, der Leitende Oberstaatsanwalt Alexander Boger sieht darin jedoch keinen Trend. Im Gegenteil: "Unsere Region ist eine der sichersten im Land."

Wenn die Staatsanwaltschaft Ravensburg eine Jahresbilanz ihrer Arbeit zieht, geht dies selten mit erfreulichen Statistiken einher. Jede angezeigte Straftat ist im Bewusstsein der Bevölkerung eine zu viel. Bei einem beachtlichen Anteil von Straftaten stehen auch menschliche Schicksale und Probleme im gesellschaftlichen Zusammenleben im Hintergrund. Dies spiegelte sich auch im Jahresbericht 2016 wider, den die Behörde gestern vorstellte.

Erneut verzeichnete die Staatsanwaltschaft Ravensburg in ihrem Zuständigkeitsbereich einen Zuwachs der eingegangenen Strafverfahren. Die Steigerungsrate fiel mit 2,8 Prozent allerdings moderat aus. 23 403 Fälle waren zu bearbeiten. Den größten Anteil stellen Diebstähle und Unterschlagungen. Sie finden nicht nur im Supermarkt nebenan, sondern auch in den Weiten des Internets statt. Bei der Gruppe der geflüchteten Menschen gab es einen Anstieg der Kriminalität. "Auch hier kommen Menschen in der Alltagskriminalität an", sagte Alexander Boger, Leitender Oberstaatsanwalt. Als Straftat zählen auch Verstöße gegen Aufenthalts- und Asylgesetze. Der deutliche Anstieg um 14 Prozent auf 1014 Verfahren spiegele hier die große Flüchtlingswelle der vergangenen beiden Jahre wider, erklärte Boger.

Einen prozentual drastischen Anstieg verbuchte die Staatsanwaltschaft Ravensburg bei den Kapitaldelikten, die von 16 auf 28 stiegen. Im Fokus der Ermittlungsarbeiten standen die Tötungsdelikte mit vier Opfern im Sommer 2016. "Drei Fälle mit Mordmerkmalen innerhalb von nur 20 Tagen sind schon eine außergewöhnliche Häufung für uns hier in der Region", sagte Karl-Josef Diehl, der für die Familientragödie in Ravensburg-Untereschach zuständig war. Hier hatte ein Mann seine Ehefrau und zwei Stieftöchter mit einem Beil und Messer getötet. "Jeder Fall weist natürlich individuelle Gegebenheiten und Offenlegung menschlicher Abgründe auf, aber so etwas ist dann auch mit langer Berufserfahrung schwer greifbar", sagte Diehl und ergänzte: "Solche Erlebnisse reißen einen aus dem Alltag." Auch der als Suizid nachgestellte Mord einer Frau in Berg oder der Tod eines 49-Jährigen in Weingarten, der mit einem Kopfschuss regelrecht hingerichtet worden war, seien an Kaltblütigkeit kaum zu überbieten gewesen. Letzterer Fall wurde bereits vor dem Landgericht verhandelt. Der Haupttäter wurde zu lebenslanger Haft bei besonderer Schwere der Schuld verurteilt, sein Komplize zu elf Jahren und Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Trotz des Anstiegs der Kapitalverbrechen warnte der Leitende Oberstaatsanwalt Alexander Boger davor, diese Entwicklung als Trend zu sehen. "Die Welt ist jetzt nicht schlechter geworden", sagte Boger. "Solche Fälle finden sich in der heutigen medialen Welt viel mehr in die Öffentlichkeit wieder als früher", ergänzte der Leiter der Ravensburger Ermittlungsbehörde. "Im Zehn-Jahre-Vergleich sind solche Fälle sogar deutlich zurückgegangen." Bei der Betrachtung der Vergleichszahlen schlägt Alexander Boger auch den Bogen zu anderen Regionen: "Unsere Region ist eine der sichersten im Land."

Keinen Hehl macht die Behörde aber daraus, dass die Staats- und Amtsanwälte sowie sonstigen Beschäftigten auch im vergangenen Jahr am Anschlag waren. So entfielen auf jedes Dezernat mit den verschiedenen Fachbereichen durchschnittlich 923 Fälle, 77 sind es im Monat. Besonders deutlich wurde die Belastung beim Blick auf den Anteil des Sitzungsdienstes bei Gerichtsverfahren. 5542 Stunden mussten die Staatsanwälte für die Prozessbeteiligung in den Amts- und Landgerichten einplanen, ein Viertel der Zeit entfällt dabei auf die Anfahrt und Wartezeit an den Prozesstagen.

Nach dem Personalermittlungssystem arbeitete die Staatsanwaltschaft Ravensburg auch im vergangenen Jahr mit einer Abdeckung von 85 Prozent. Da kämen die zwei vom Justizministerium und Minister Wolf zugesagten zusätzlichen Staatsanwälte natürlich recht, so die Behördenvertreter. Doch damit stößt das ohnehin schon in die Jahre gekommene Behördengebäude an seine räumliche Grenzen. Abhilfe sollen vorerst eine Anmietung in unmittelbarer Nähe sowie behelfsmäßige Umbauten schaffen. Eine Planungsgruppe wird zudem die Möglichkeiten erarbeiten, wie ein Neu- oder Umbau die Staatsanwaltschaft auch räumlich zukunftsfähig machen könnte. Aufgrund der millionenschweren Investitionen werde mit einer kurz- oder mittelfristigen Umsetzung aber wohl kaum zu rechnen sein.

