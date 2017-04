Ravensburg Marienplatz: Tiefgarage 18 Monate gesperrt

Am 2. Mai wird die Marienplatz-Tiefgarage in Ravensburg für 18 Monate wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Mit Alternativ-Parkplätzen in Weissenau und einem 1-Euro-Busticket will die Stadt für Entlastung sorgen.

Ravensburg (end) Bequem konnte man bislang in Ravensburg in die Altstadt fahren und sein Auto in der Marienplatz-Tiefgarage parken. Wenige Augenblicke später stand man direkt auf dem Marienplatz. Am Dienstag beginnt für Besucher und Kunden eine schwierige Zeit: Die Marienplatz-Tiefgarage mit ihrer Kapazität von 375 Stellplätzen wird 18 Monate komplett geschlossen.

Grund ist eine umfangreiche Sanierung aufgrund von Schäden der Beton-Konstruktionen. Im vergangenen Jahr hatte ein Ingenieurbüro die Mängel ans Licht gebracht. Seit der Eröffnung der Tiefgarage 1989 hatte in Wintermonaten das von den Fahrzeugen tropfende Salzwasser Gelegenheit, in Ritzen und Fugen der Bodenflächen einzusickern. Das hatte gravierende Folgen. Bei Kernbohrungen wurde festgestellt, dass Stahlarmierungen korrodiert und durch die fehlende Stabilität bereits beträchtliche Risse entstanden sind.

Dass die Mängel offenkundig wurden, liegt auch an dem Brand eines Autos im September 2014 in der Tiefgarage. Aufgrund der Hitze- und Rauchentwicklung waren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig. Die Überlegungen, die Parkgarage abschnittweise zu sanieren, wurden letztlich verworfen. Eine Komplettsperrung über 18 Monaten schien die effizienteste Lösung zu sein. Rund 13 Millionen Euro sind für die Baumaßnahmen veranschlagt.

Die städtische Wirtschaftsförderung hat intensiv nach Parkalternativen gesucht. Vorrangig für Samstage, denn an Werktagen stehen in den Parkhäusern und auf Freiflächen trotz der vielen Berufspendler ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Ausgleich für die gesperrte Tiefgarage bietet samstags der Kundenparkplatz der Kreissparkasse in der Meersburger Straße. In der Seestraße wurden vor geraumer Zeit zusätzliche Kurzparkplätze.

Intensiv werben Stadtverwaltung und Stadtwerke auch für den Park-and-Ride-Parkplatz in Weissenau. Eine Entlastung soll auch das 1-Euro-Ticket bringen, das am Monatsanfang eingeführt wurde und bei den Bürgern auf positive Resonanz stieß.

Parken in Ravensburg

Tagesgäste erhalten an allen Ortseinfahrten über das Parkleitsystem Informationen über die Verfügbarkeit von Stellplätzen in Parkhäusern. Eine Alternative ist auch der Park-and-Ride-Parkplatz in Weissenau, von dem Pendelbusse im 15-Minuten-Takt verkehren. Im Tages-Parkticket von 2 Euro ist die Busfahrt inbegriffen. Generell kostet der Stadtbus an Samstagen 1 Euro pro Fahrt, zwei Kinder bis 14 Jahre können kostenlos mitfahren. Weitere Kinder zahlen 50 Cent.