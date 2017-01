Ravensburg Mann verliert aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Auto

Einen schadensträchtigen Verkehrsunfall haben alle Beteiligten am Donnerstagnachmittag auf der B 33, bei Wernsreute, glücklicherweise unverletzt überstanden.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Ein 79-jähriger Autofahrer, der am Donnerstag, kurz nach 15 Uhr auf der B 33 von Meersburg in Richtung Ravensburg fuhr, verlort bei Wernsreute laut Polizeibericht offenbar aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr geriet. Eine entgegenkommende Fahrerin erfasste die Situation sehr gut und bremste ihr Fahrzeug weitgehend ab, berichtet die Polizei weiter. Dennoch kam es zum Zusammenstoß. Das Fahrzeug der Frau wurde von der Fahrbahn eine Böschung hinunter gedrückt und blieb im Gebüsch auf dem Dach liegen. Alle Beteiligten blieben unverletzt, es entstand ein Schaden von insgesamt rund 22.000 Euro.