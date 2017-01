Ravensburg Mann randaliert auf befahrener Straße in Ravensburg

Mann randaliert auf befahrener Straße in Ravensburg

Ein Mann ist laut Polizeibericht am Freitag gegen 15.35 Uhr im Bereich der O.E.W.-Straße und der Schützenstraße auf den Fahrbahnen umhergesprungen und zwang Autofahrer zum Anhalten. Ferner schlug der Mann auf angehaltene oder vorbeifahrende Autos.

Eine Polizeistreife hat den Mann im Bereich der O.E.W.-Straße festgestellt. Der 28-Jährige sprang vor den Augen der Beamten vor einen roten Kleinwagen und zwang so die Fahrerin zum Stopp. Der Randalierer wurde festgenommen, wogegen sich dieser wehrte.



Der Mann sei in einer psychischen Ausnahmesituation gewesen und wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Die Fahrerin des roten Kleinwagens, sowie weitere Fahrer, die durch den 28-Jährigen angegangen wurden, sollen sich beim Polizeirevier Ravensburg melden, Telefonnummer 07 51/80 30.