Ravensburg Lynchjustiz-Prozess: Angeklagter bestreitet Selbstjustiz

Der 22-Jährige legte vor Gericht ein Teilgeständnis ab. Er gestand einen Angriff in Rage im Gefängnis. Der mutmaßliche Dreifachmörder von Untereschach wurde bei dem Angriff massiv verletzt.

Vor der 7. Großen Strafkammer des Landgerichts Ravensburg unter Vorsitz von Richter Veiko Böhm begann am Dienstag der Prozess gegen einen 22-Jährigen wegen schwerer Körperverletzung. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, am 6. Juli 2016 den mutmaßlichen dreifachen Mörder von Untereschach bei einem Hofgang in der Justizvollzugsanstalt Ravensburg angegriffen und schwer verletzt sowie vier Nötigungen begangen zu haben. Dabei soll er sich als Richter aufgespielt und zumindest zunächst auch den Tod des 53-Jährigen in Kauf genommen haben. Sechs Mal soll er dem 53-Jährigen mit voller Wucht ins Gesicht getreten und ihn mit Fäusten bearbeitet haben, verlas Peter Spieler, Leitender Staatsanwalt. Das Leben des 22-Jährigen ist von Jugend an geprägt von Gewalt und Alkohol. Er legte ein Teilgeständnis ab. Sicherheitsverwahrung steht im Raum. Der 53-Jährige erhängte sich am 15. August 2016.

Verteidiger Karl Joachim Hemeyer verlas zu Beginn der Verhandlung eine Erklärung des Angeklagten, der angeblich emotional an diesem Tag nicht in der Lage war, sich zur Tat zu äußern. Nach dieser Darstellung trafen bei dem Hofgang auf dem Dach der Eingangsabteilung der Justizvollzugsanstalt (JVA) Leute aufeinander, die sich zum Teil nicht kannten, darunter der 53-Jährige. Während der Unterhaltung tauschten sie aus, warum sie hier seien. Der 53-Jährige habe gesagt, dass er der Mörder von Untereschach sei. Daraufhin hätten ihn die anderen weggeschickt, weil sie nichts mit ihm zu tun haben wollten.

Er sei jedoch zurückgekommen und habe detailliert erzählt, wie er seine 37-jährige Frau und die beiden 14 und 18 Jahre alten Stieftöchter am 1. Juli 2016 mit einer Axt und einem Messer getötet habe. "Die Art und Weise, wie er über die Tat berichtete, hat ihn zunehmend aufgeregt", sagte Hemeyer: nüchtern und emotionslos, wie man von einem Essen oder Spaziergang erzähle. Später wurden die äußerst blutigen Details aus dem Haftbefehl des Amtsgerichts Ravensburg verlesen. Als der 53-Jährige zu dem Punkt kam, dass er auch seine leibliche, damals fünfjährige Tochter mit Wodka besinnungslos machen wollte, ihr ein Messer ins Herz stechen und sich anschließend aufhängen wollte, sei der 22-Jährige ausgerastet, so Hemeyer. Er habe ihn mit einem Tritt gegen das Schienbein umgelegt und mit der Faust einmal ins Gesicht geschlagen.

Ein Problem sich zu beherrschen hat der 22-Jährige allerdings. Er kam nach Deutschland, als er vier Wochen alt war, weil seine Eltern im Bosnienkrieg getötet wurden. Er wurde adoptiert. Aus verschiedenen Berichten über ihn geht hervor, dass er von frühester Jugend an aufmüpfig und gewalttätig war. Schon in der Schule entwendete er anderen Kindern das Pausenbrot. Mit 13 Jahren fing er an Alkohol zu trinken, mit 15 soff er sich regelmäßig an den Rand des Komas. Schläge des Vaters gehörten nach Angaben des Angeklagten zur Erziehung. Körperverletzungsdelikte folgten und Haftstrafen. Als er im Oktober 2014 wieder raus kam, schloss er sich bis zu seiner erneuten Festnahme wegen gefährlicher Körperverletzung der Streetgang United Tribunes an, die mit Hells Angels, Black Jackets und Red Legion ("Kurden Rocker") teilweise blutige Konflikte hatten.

Er behauptet, dies sei vorbei. In einem Bericht steht, dass er "Ansehen, Macht und Respekt" genossen habe. Sein Strafhaftende wäre, Stand heute, 2022. Im droht die Abschiebung, außer bei einer günstigen Sozialprognose nach Therapie, wie sein Anwalt betonte. "Auf jeden Fall will ich in mein Heimatland und dort leben", sagte der Angeklagte.

Drei Zeugen vom Hofgang wurden befragt. Keiner hat oder will die Szenerie ganz mitbekommen haben, sicher ist, dass der Angeklagte den 53-Jährigen angegriffen hat. Einer erzählte, die anderen hätten dem 22-Jährigen zur Tat gratuliert und auch die Justizvollzugbeamten hätten die Tat anschließend befürwortet. Eine Bedrohung, nicht von der Tat zu erzählen, soll es nicht gegeben haben, allerdings ist es im Knast ungeschriebenes Gesetz, nichts zu sagen. Auf einem Überwachungsvideo aus einiger Entfernung sind mehrere Tritte auszumachen. Und dann gab es noch einen ungeladenen "Zeugen". Dem nahmen die Wachtmeister des Landgerichts ein Klappmesser ab.

Der medizinische Sachverständige Professor Erich Miltner vom Uni-Klinikum Ulm konstatierte, der 53-Jährige hätte eine Schädelprellung, eine Augenhöhlenfraktur, eine Kiefernhöhlenfraktur, einen Nasenbeinbruch, Prellungen und Schürfwunden erlitten. Diese Verletzungen seien massiv gewesen, aber nicht lebensgefährlich.