Taldorf Laut, schnell und fetzig: Zu Besuch bei der Lumpenkapelle Taldorf

Bei der Lumpenkapelle Taldorf dürfen Frauen nicht mitspielen, leidenschaftlich wird es trotzdem.

Genügend Bier, chaotisches Durcheinander, Neckereien hier und da: Das ist die Lumpenkapelle Taldorf (LKT), eine richtige Männertruppe. Aber natürlich können die Jungs mehr als das. Allesamt sind sie Musiker aus Leidenschaft. "Wir lieben die Fasnetmusik. Sie ist fetziger und moderner arangiert, einfach Partymusik", sagt Leiter Fabian Besler. Besler ist seit 2011 für die Gruppe verantwortlich. "Schon früher, als ich klein war wollte ich unbedingt zur Lumpenkapelle dazu", erzählt der 23-Jährige Schlagzeuger.





Neben Begeisterung für Musik gibt es für die Mitglieder ein weiteres wichtiges Kriterium. "Mädels gehören nicht her", sagt Besler eindrücklich. Der Chef begründet, dass es ohne Frauen deutlich weniger Stress gebe. So müssen sich Zuhörer also an männlichen Stimmen erfreuen. "Wir singen supergut", sagt Besler lachend. Das zeigen die Jungs bei einer kleinen Kostprobe direkt. Im Proberaum, dem Musikheim Taldorf, kommt ordentliche Fasnet-Stimmung auf. Bei bekannten Klassikern wie "Ich bau dir ein Schloss aus Sand" von Nena oder "Verdammt ich lieb dich" von Matthias Reim macht selbst der ein oder andere schiefe Ton nichts, denn das Gesamtpaket stimmt. Insgesamt 20 Songs hat die LKT für diese Saison vorbereitet. "Im Repertoire haben wir natürlich viel mehr", sagt Besler. Derzeit spielen 51 Männer bei der Kapelle mit. "Unser ältester ist 54 und die Jüngsten sind 16", erzählt Ralf Ischdonat an der großen Trommel. Erstmals in Erscheinung getreten sei die LKT im Jahr 1912. Seit den 1960er-Jahren spiele sie bei Fasnetsbällen und Umzügen in der Umgebung. Doch was macht einen Lumpenmusiker eigentlich aus? "Für uns ist Fasnet die herrlichste Sache der Welt, nicht die herrlichste Nebensache, sondern die nebensächlichste Hauptsache, in der sie ihre ureigene Rolle spielen.

Unter diesem Vorsatz greifen sie zu ihren Instrumenten, ziehen durch die Straßen und spielen ihren unnachahmlichen, fetzigen Fasnet-Sound", sagt Ischdonat.