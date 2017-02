Ravensburg Landgericht Ravensburg ordnet Psychiatrie für 35-Jährigen an

Weil er immer wieder völlig enthemmt zugeschlagen hat und eine schizophrene Erkrankung besteht, besteht laut Richter Böhm ein hohes Risiko für die Allgemeinheit.

Friedrichshafen/Ravensburg – In seiner Urteilsbegründung sprach Richter Veiko Böhm Klartext: "Wir sehen Sie als gefährlich an. Das Risiko kann man der Allgemeinheit nicht zumuten." Also ordnete die fünfköpfige Strafkammer am Landgericht Ravensburg gegen einen 35-jährigen Mann die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Der an Schizophrenie Leidende hatte im Oktober 2015 in Friedrichshafen zwei Frauen unvermittelt angegriffen und verletzt. Opfer waren auch der Ehemann einer der beiden Frauen und ein Rettungsassistent.

Schon vor dem Urteilsspruch war klar, dass dieses zweitägige sogenannte Sicherungsverfahren nicht gut für den Beschuldigten ausgehen würde. Spazierte der unscheinbare Mann mit der Wollmütze auf dem Kopf und dem düsteren Blick mit seinem Betreuer am Vormittag noch frei über den Ravensburger Marienplatz, saßen zur Urteilsverkündung plötzlich zwei Polizisten im Hintergrund von Saal eins. Die Entscheidung war dann keine Überraschung: "Die Unterbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus wird angeordnet", sagte der Vorsitzende Richter Veiko Böhm.

Er sprach von massiven Gewaltübergriffen und dass man das Risiko neuer Straftaten der Allgemeinheit nicht zumuten könne. Rückblende: Im Oktober 2015 hatte der gelernte Stuckateur im Foyer des Zeppelinmuseums ein Schweizer Ehepaar "wie aus heiterem Himmel" angegriffen und verletzt. Die Frau riss er an den Haaren zu Boden und beschimpfte sie und auch der Ehemann bekam Schläge und Beschimpfungen ab. "Der hat uns umbringen wollen", sagte die Schweizerin am ersten Prozesstag und dass sie noch immer unter Angststörungen leide.

Nicht viel anders geht es einer Frau aus Friedrichshafen, die gestern von einem Vorfall Tage nach der Attacke im Zeppelinmuseum berichtete. Als sie ihren Mann aus dem Klinikum abholen wollte, attackierte sie der Beschuldigte "wie ein Kickboxer" von hinten, wie es ein Rettungshelfer formulierte, der den Vorfall beobachtete, zu Hilfe kam und den Angreifer mit zwei Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festhielt.

Das Gericht wertete die Taten als "massive Gewaltübergriffe" und bezeichnete den Mann als so gefährlich, dass die Unterbringung notwendig sei. "Safety first", so Richter Böhm. Krankhaft-seelische Störungen attestierte der Sachverständige Urban Hansen und dass im unbehandelten Zustand "erneut mit solchen Taten zu rechnen ist". Hansen ist Leiter der Klinik für Psychotherapie und Psychiatrie am Klinikum Friedrichshafen und bezeichnete die Sicherstellung einer notwendigen regelmäßigen Medikamenteneinnahme als "derzeit unzureichend".

Staatsanwältin Nadine Bösner bezeichnete den Beschuldigten als "extrem gefährlich für die Allgemeinheit" und lehnte eine Unterbringung zur Bewährung ab. Für die hatte der Ravensburger Anwalt Lutz Kohler bei einer "engmaschigen Prüfung" der Medikamenteneinnahme plädiert. Von Richter Böhm zum Schluss die eindringliche Mahnung: "Wenn sie nicht in der Unterbringung bleiben wollen, müssen sie mitarbeiten." Dann führten die zwei Polizisten den Mann in Handschellen ab. Da er das Urteil nicht akzeptieren will, wurde er mit einem Unterbringungsbefehl ins Zentrum für Psychiatrie Weißenau gebracht. Dort sind derzeit 118 psychisch kranke Straftäter untergebracht.